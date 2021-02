El 'Atléti' se aferra al liderato en España y se aleja de Real Madrid

Granada, España.

El Atlético de Madrid se reencontró este sábado con la victoria para continuar como líder destacado de LaLiga Santander, al imponer su efectividad en el Nuevo Los Cármenes y ganar por 1-2 al Granada, que suma cinco jornadas sin vencer, con tantos en la segunda parte de Marcos Llorente y el argentino Ángel Correa.



Tras una primera hora de partido igualada, en apenas un cuarto de hora Marcos Llorente adelantó en el marcador a los visitantes, el venezolano Yangel Herrera empató para los granadinos y los visitantes se agarraron a su mayor eficacia para que el argentino Ángel Correa firmara el 1-2 con fortuna, al tocar el balón en Jesús Vallejo al filo del último cuarto de hora.

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, tuvo la baja de última hora de Víctor Machín 'Vitolo' por una gastroenteritis aguda, e introdujo dos cambios en su once respecto al pasado partido contra el Celta, con la entrada de Mario Hermoso y del belga Yannick Carrasco tras superar ambos el coronavirus.

Los de Simeone galopan hacia el soñado título liguero, pero el Real Madrid y Barcelona no tiran la toalla, a pesar de la desventaja en puntos.





El Granada, que como el cuadro colchonero afrontó el enfrentamiento bastante mermado por las bajas, se vio sometido en los primeros minutos por un Atlético que salió al partido en plan dominador y que pudo marcar pronto en un contragolpe finalizado por Correa, que se topó con la buena parada del portugués Rui Silva.



Replicó el cuadro local con un remate de Jorge Molina, que despejó con un pie el brasileño Felipe Monteiro, y con un cabezazo de Germán Sánchez tras un saque de esquina que estuvo a punto de acabar en gol.

Pese a que el Granada equilibró el dominio inicial visitante con una presión más alta, llegaron las dos primeras ocasiones del uruguayo Luis Suárez, pero en la primera mandó fuera por poco un colocado remate y se topó con la buena parada de Rui Silva en la segunda.



La igualdad se mantuvo en el tramo final del primer tiempo, con los dos equipos anulándose mutuamente y siendo incapaces también de sacar partido a sus opciones a balón parado.



El Atlético de Madrid, que en el descanso dejó en el vestuario al francés Geoffrey Kondogbia para que entrara el croata Sime Vrsaljko, repitió en el segundo tiempo el guion del primero, con una gran puesta en escena ejemplificada en un acrobático remate de Luis Suárez que repelió el larguero de la meta local.

Luis Suárez es la gran figura del equipo madrileño en ofensiva; el 'Pistolero' ha tomado un segundo aire con Simeone.





Respondió el Granada con una volea muy lejana del camerunés Yan Eteki que se marchó desviada, con un centrochut del venezolano Darwin Machís que obligó a intervenir por primera vez en el partido al esloveno Jan Oblak y con un mal remate de Jorge Molina, pese a que estaba en una buena posición para marcar.



El duelo entró en su última media hora con los equipos mirándose de tú a tú, alternándose el control del juego y buscando vías para romper el buen entramado defensivo del rival.



Casi lo consiguen los visitantes en una elaborada acción a balón parado que no pudo finalizar con éxito Luis Suárez cuando parecía tenerlo todo de cara para marcar.



Sí que lo logró en el minuto 63 Marcos Llorente, que volvió a aparecer para desnivelar a favor de los suyos un partido que estaba cerrado con un potente zurdazo desde la frontal del área que llegó a tocar Rui Silva pero sin poder evitar que se convirtiera en el 0-1.



La reacción de los andaluces fue instantánea, ya que sólo tres minutos después Yangel Herrera, que sólo llevaba unos minutos en el campo, cazó una asistencia de Jorge Molina tras un saque de esquina para firmar el empate.

Tantos de Llorente y Correa sentenciaron la victoria 'Atlética' en el Nuevo Los Cármenes de Granada.



El Atlético, que sólo hizo un cambio en el partido, se puso otra vez por delante en en el minuto 74 otra acción iniciada por Marcos Llorente en la banda derecha que acabó con un tiro de Correa que tocó en Vallejo para envenenarse y convertirse en el 1-2.



El Granada se fue arriba en los minutos finales para tratar, al menos, de igualar de nuevo el marcador, aunque su recurso de colgar balones al área no funcionó y el Atlético no pasó apuros en el epílogo para defender los tres puntos que le mantienen como líder destacado.



- Ficha técnica:



1 - Granada: Rui Silva; Foulquier (Alberto Soro, m.79), Domingos Duarte, Germán, Vallejo, Carlos Neva; Yan Eteki (Yangel Herrera, m.58), Montoro (Gonalons, m,69); Machís (Domingos Quina, m.79), Kenedy (Antonio Puertas, m.69), Jorge Molina.



2 - Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Kondogbia (Vrsaljko, m.46), Marcos Llorente, Koke, Carrasco, Saúl; Correa y Luis Suárez.



Goles: 0-1, M.63: Marcos Llorente. 1-1, M.66: Yangel Herrera. 1-2, M.74: Correa.



Árbitro: Mateu Lahoz (C. Valenciano). Mostró cartulina amarilla a los visitantes Luis Suárez (m.40), Saúl (m.42), Savic (m.77), Koke (m.89) y Carrasco (m.90).



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga Santander disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes a puerta cerrada. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del exentrenador del Granada Enrique Pérez Pachín, mientras que el jugador local Ángel Montoro recibió una placa por alcanzar los cien partidos como futbolista del Granada.