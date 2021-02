Emilio Izaguirre se muestra feliz de llegar al Marathón y elogia a Héctor Vargas

San Pedro Sula, Honduras

El experimentado futbolista hondureño Emilio Izaguirre dio sus primeras palabras como nuevo refuerzo del Marathón para la próxima campaña.

El mundialista con Honduras en el 2010 y 2014, se mostró ilusionado con llegar al cuadro verdolaga y tuvo palabras de elogios para el que será ahora su entrenador, el argentino Héctor Vargas.

"Me siento feliz de poder formar parte de un nuevo proyecto, Marathón es un equipo grande que suele pelear títulos y eso es motivante para cualquier futbolista, tienen un gran plantel y un entrenador ganador´", señaló el lateral zurdo en declaraciones al programa Fútbol y Pasión.

El futbolista de 34 años de edad dio detalles de su llegada al cuadro verdolaga luego de que llegó a un acuerdo para rescindir su contrato con Motagua en donde no entró en los planes de Diego Vázquez.

"Desde que me convertí en agente libre los dirigentes me llamaron y mostraron interés en contar conmigo, me gustó lo que me plantearon y espero poder aportar mucho y estar a la altura", puntualizó de manera rotunda.



Emilio Izaguirre es el futbolista centroamericano con más titulos en Europa ya que ganó 14 con el Celtic de Escocia.

Ilusión en Marathón

Con Emilio Izaguirre el conjunto verde ya suma tres refuerzos para el próximo torneo ya que anteriormente ficharon al lateral Wilmer Crisanto y al atacante argentino Kevin Hoyos.

Cabe recordar que Marathón se estará enfrentando el próximo martes 16 de febrero al Honduras Progreso en lo que será su primer partido del Clausura 2021 de la Liga Nacional.

Además, los verdes una vez más junto al Olimpia serán los representantes del fútbol hondureño en la próxima edición de la Liga de Campeones de Concacaf.