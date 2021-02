Alfredo Mejía levanta la mano: "Estoy con el deseo de estar en la selección de Honduras"

Grecia

Alfredo Mejía levanta la mano para volver a la Selección de Honduras, y ahora más que nunca debido a los juegos amistosos contra Bielorrusia y Grecia del 24 y 28 de marzo en las ciudades de Minks y Salónica, respectivamente.

El contención de 30 años, que milita en el Levadiakos de la segunda división griega, ha estado ausente por dos años de la Bicolor y está a la expectativa de una convocatoria.

Al conocer el amistoso de Honduras contra Grecia ¿cuál fue la impresión?

Me puso muy contento por la Selección, es un juego amistoso internacional muy bueno y lógicamente porque Grecia es un país que conozco muy bien. Me gustaría ver aquí a mucho hondureños y vivir esa experiencia.



¿Luego de dos años de ausencia desea ser convocado a estos dos encuentros?



La verdad que sí, son dos años, pero no sé la razón. Yo estoy compitiendo y con el deseo de estar en la Selección. No he hablado con el profe Fabián Coito, estoy esperando y confiando en Dios tener una nueva oportunidad en la Selección y aportar.



Los registros muestran que está jugando en todos los juegos, ¿está en condiciones si es convocado?



Bueno, es lo que el entrenador pide en la Selección, que un futbolista en el extranjero tenga participación y juegue en su equipo. He jugado todos los minutos de los seis partidos, el equipo es líder y tenemos ese objetivo de mantenernos jugando para lograr el ascenso a primera división.



¿Qué ha sentido por no ser convocado anteriormente, frustración o ha tenido paciencia?



Siempre ha estado la paciencia, no es fácil estar en el extranjero y no estar en la Selección, pero hay que aceptarlo. Confío en Dios que con el rodaje que estamos teniendo se puede abrir nuevamente la puerta de volver a la Selección. Vamos a esperar la comunicación con el entrenador y los planes que tiene.



¿Siente ansiedad al esperar esa llamada?



Sí, al principio sí, pero la experiencia te da más tranquilidad, a mí me corresponde seguir teniendo participación en el equipo, ser convocado nuevamente y seguir en el proceso.



¿Ha jugado en el estadio de la ciudad de Salónica?

Sí, he jugado varios partidos en Salónica... Este es un país que yo conozco muy bien, su fútbol, los jugadores, estadios. En el Toumba Stadium he jugado con Panthrakikos y Xanthi, es un estadio muy bonito donde juega el PAOK.



El volante de contención espera ser convocado a la Selección para los juegos europeos de marzo. El volante de contención espera ser convocado a la Selección para los juegos europeos de marzo.

Usted tiene largos procesos Sub-17, Sub-20, Sub-23 y Mayor, pero sin jugar un Mundial adulto, ¿qué representaría clasificar a Catar 2022?



Es un privilegio y un honor estar en un Mundial adulto. Yo deseo jugar en un Mundial mayor y culminar mi carrera. He tenido esas bendiciones de jugar los mundiales juveniles y Juegos Olímpicos, pero falta en la Mayor.



Hay varios casos también de futbolistas con procesos como Alberth Elis y Choco Lozano, ¿hay esa espina clavada?

Sí, hay una espinita clavada. En la eliminatoria pasada quedamos a un paso, no todo fue malo. Se adquirió experiencia para los jóvenes, ahora se maneja de una mejor manera. Tienen ese rodaje para jugar una eliminatoria, que no será fácil. Esperamos clasificar directo y no llegar hasta las últimas instancias, como en la eliminatoria a Rusia 2018.

¿Cuál será la reacción si lo llama Coito?



Bueno... me preguntará cómo me siento físicamente, expresarle que estamos bien y participando con el equipo. Mi deseo de estar en la Selección no está en discusión.