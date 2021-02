Koeman: "Estamos matando a los jugadores, no podemos seguir así"

Barcelona, España.

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que la carga de partidos de esta temporada está "matando" a los futbolistas, y que esto tiene que "parar" para evitar que estos se lesionen de gravedad, y ha insistido en que cree que los árbitros son "honrados" y que en ningún caso pitan "en contra" de su equipo, además de advertir del peligro del partido de este domingo ante el Betis en la Liga Española.

"Es muy difícil tener tantos partidos para un club grande. Hay que comunicarse con los jugadores para ver cómo se sienten y cómo están físicamente. A veces hay que darles descanso para poder tener a todo el mundo en las mejores condiciones. Es difícil para un jugador jugar cada partido. En mi opinión, es demasiado; estamos matando a los jugadores. No podemos seguir así, hay que parar, vamos a matar a los jugadores", declaró en rueda de prensa.

Sin embargo, el preparador neerlandés aseguró que ve al equipo "bien y recuperado" a pesar de la carga de partidos. "Es un momento difícil, porque llevamos muchos partidos, cuatro con prórroga y muchos fuera de casa, viajes, llegar tarde... Tenemos que recuperarnos, y se puede mucho mejor cuando ganas que cuando pierdes. Estamos en un camino en el que la gente está contenta, estamos haciendo un buen trabajo. Hay que estar preparado para el próximo partido", apuntó.

En este sentido, no desveló si reservará a algún jugador para el primer encuentro de las semifinales de Copa ante el Sevilla. "Nunca es bueno por parte de un entrenador decir qué partido es más importante. El que viene es el más importante. Soy de ir día a día e ir partido a partido. Es la mejor manera de preparar los partidos", insistió, antes de asegurar que no le gusta la idea de tener un portero distinto para el torneo copero, razón por la que no jugó Neto ante el Granada.

"No soy un entrenador que deja jugar al segundo portero en Copa. En cada eliminatoria hablamos sobre el portero y hablé con 'Dela' -José Ramón de la Fuente, entrenador de porteros- y decidimos jugar con Marc. Puede (que Neto) sea el portero contra el Sevilla, aún no lo hemos decidido, ya veremos. No soy tan estricto, depende de muchas cosas", afirmó.

"No puedo negar que el otro día estaba muy contento y muy orgulloso de la actitud del equipo. Pero no sé por cuánto tiempo, porque el fútbol es un deporte raro; hoy tenemos el sol y mañana puede llover. Me gustó mucho el otro día", reconoció sobre el encuentro en el Nuevo Los Cármenes.

SOBRE LOS ÁRBITROS

En otro orden de cosas, no se mostró de acuerdo con las palabras de Gerard Piqué, que aseguró que los árbitros son más favorables al Real Madrid. "Son palabras de Gerard, es su responsabilidad. Yo no puedo hablar de años anteriores, porque no estuve por aquí. Este año hubo decisiones en las que no hemos tenido mucha fortuna, pero no quiero decir que tengamos a los árbitros en contra. Siempre creo que cualquier árbitro pita lo que ve, y además está el VAR. Se puede crear polémica por penalti del otro día contra el Granada, que para mí no es suficiente para pitarlo, pero son decisiones del árbitro. Siempre pienso que el árbitro es honrado", expuso.

LESIÓN DE SERGI ROBERTO

Por otra parte, reconoció que la nueva lesión de Sergi Roberto, que ya estuvo varias semanas de baja este curso, "es un palo para todo el mundo". "Le pregunté a Sergi Roberto en el descanso del partido contra el Granada cómo estaba y si aguantaba y me dijo 'estoy muy bien, no tengo ninguna molestia'. Ocho minutos más tarde, se lesionó otra vez", indicó.

"Es mala suerte, hay que aceptarlo. Hay que tener ánimos. Hemos hablado esta mañana, le doy ánimos y deseo que se recupere y esté bien para ayudar al equipo otra vez", manifestó, reconociendo que ya se le puede "descartar" para la ida de la eliminatoria de Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain.

Sin embargo, no quiso valorar el estado de Ansu Fati tras su segunda operación. "Por respeto al jugador, no soy la persona que debo hablar sobre su recuperación. Hay que tener respeto por él y no soy partidario de sacar cosas. Cuando haya algo, lo comunicaremos. Lo más importante es que se recupere con tranquilidad. Tiene mucho futuro por delante y hay que hacer las cosas bien", expresó.

En cambio, sí se mostró contento con la mejoría del francés Antoine Griezmann. "Recuerdo que cuando firmé por el Barça, llamé a Antoine y le dije que tenía muchísima confianza en él, le dije que se sintiera importante. En el inicio de curso no tuvo efectividad, pero nunca tuve dudas sobre él. Tiene autocrítica, y eso es importante como jugador. Siempre ha trabajado muchísimo para dar lo mejor de sí mismo. No se le puede pedir más", desveló.

Sobre Ousmane Dembélé, explicó que ha "mejorado mucho físicamente" y en cuanto a "ritmo". "Es buenísimo, tiene uno contra uno, es rápido, me encanta. Está muy metido, está muy alegre y hay que seguir así", aseguró sobre el delantero galo.

Por último, Koeman insistió en que el futuro de Leo Messi solo está en manos de él mismo. "Yo creo que hay solo una persona que puede decidir sobre su futuro, que es Leo. A nosotros como club y a mí como entrenador nos gustaría que se quedara más años aquí, e intentaremos dar buenas sensaciones para que él esté contento; si él está contento como está esta temporada da al equipo mucha efectividad, que la necesitamos. Es un jugador impresionante por su calidad y tiene mucha energía para ayudar al equipo. El futuro está en sus manos", finalizó.