Argentino Emmanuel Gigliotti revela haber jugado la final de Liga MX con Covid-19

Ciudad de México, México.

Emmanuel Gigliotti, delantero argentino que milita en el León de México, causó revuelo en las últimas horas tras confesar haber jugado la Final del Vuelta del futbol mexicano ante Pumas (14 de diciembre de 2020) con Covid-19.

Durante una entrevista para TYC Sports, el atacante de 31 años de edad, señaló que jugó este importante encuentro contagiado, pero no tuvo conocimiento de su padecimiento, sino hasta el siguiente día, cuando se tuvo que realizar un examen para viajar a su país Argentina.

“Jugué la segunda final, sin saberlo, contagiado”, comenzó diciendo en la conversación.

“Al otro día yo me iba para Argentina, me hago el PCR que me pedían en Argentina y me da positivo. Entonces quiere decir que la final la jugué con el bicho”, declaró el goleador artífice de dos de los tres goles de la llave en donde fue campeón con León.

Tras darse a conocer la noticia del positivo de Gigliotti, el León dio a conocer los detalles acerca de dicho caso, aclarando que previo a la final se realizaron las pruebas PCR correspondientes a todos los jugadores, asegurando que todos arrojaron resultados negativos.

Cabe recordar que Nacho Ambriz, entrenador del León, dio positivo al coronavirus tras ganar la Final a Pumas, llegando a ser incluso hospitalizado de emergencia por un cuadro neumónico por Covid-19.