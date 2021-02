VIDEO: La divertida escena que protagonizó Cristiano Ronaldo con el árbitro del Juventus-Roma

Turín, Italia.

Cristiano Ronaldo protagonizó un divertido momento durante la victoria de la Juventus (2-0) contra la Roma en la 21ª jornada de la Serie A italiana, partido en el que el portugués marcó un golazo magistral.

El crack portugués primero abrió la cuenta en el minuto 12 en el Juventus Stadium con un zurdazo quirúrgico tras controlar el balón con la derecha. 52 centésimas de segundo entre control y remate para este golazo.

Diez minutos después, CR7 recibió el balón, soltó un disparo de pierna derecha, desviado por el albanés Marash Kumbulla, y se estrelló contra el horizontal y rebotó en la línea, ahogando el gritó de gol del luso.

Cristiano Ronaldo le pidió al árbitro que le mostrara el reloj de la tecnología de gol.

Cristiano no se creía que el balón no había entrado y fue protagonista de una particular escena con el árbitro. Se le acercó y quiso ver en su reloj que la "Goal Line Technology", que detecta con un sistema de cámaras la posición del balón, no dijera lo contrario.

El sílbante Daniele Orsato, lejos de incomodarse con la petición de Cristiano Ronaldo, sonrió alejando su brazo del goleador de la Juventus. Todo quedó grabado en las cámaras de televisión.

El árbitro italiano, ríendo del cómico momento con el futbolista portugués.

Ya autor de un doblete esta semana en Copa de Italia ante el Inter de Milán (2-1), el portugués tuvo varias ocasiones más, como el disparo al larguero y una tiro que salvó el guardameta español Pau López (42).

Cristiano Ronaldo suma 16 goles en la temporada de la Serie A y lidera la tabla de goleadores de la Serie A.