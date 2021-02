Alex López sobre el premio MVP de la Liga Concacaf: "No me lo esperaba"

San José, Costa Rica

Campeón de la Liga Concacaf y MVP del torneo, el hondureño Alex López se bañó de gloria con la Liga Deportiva Alajuelense venciendo en la final por 3-2 al Saprissa. El fino volante anotó el tercer gol de su equipo.

Horas después de brillar en el estadio Alejandro Morera Soto, el volante catracho expresó su felicidad tras el título internacional logrado con los manudos.

"Tenemos un gran equipo. En el torneo local ya era la tercera final conseguida, ya era la hora de ganar. En esta Liga Concacaf lo hablaba con los compañeros del Olimpia, que el que saliera de la llave sería campeón. Contra ellos fue un partido difícil, al final se dio lo que hablé con Edrick y gracias a Dios se nos dio a nosotros", comenzó diciendo Alex López en declaraciones al programa Las Dueñas del Balón.

"El Ingeniero" del Alajuelense como se le conoce en Costa Rica, reveló que el partido que disputó ante Olimpia por las semifinales de la Liga Concacaf fue de lo más complicado ya que se enfrentó al club de sus amores.

"Fue muy difícil ese juego. Yo en el partido tenía esa sensación de ganarlo, pero a la misma vez me sentía raro. Siento que ha sido uno de los juegos donde no me sentía al 100% por lo que significaba enfrentar al club de mis amores. Al final pasamos. pero personalmente no lo celebré como se tenía que festejarlo; ya en la final si celebramos el título al máximo", indicó de manera contundente.

La Concacaf lo nombró como el mejor jugador de todo el torneo y el volante hondureño confesó que no se esperaba dicho reconocimiento.

"No me esperaba el galardón. Cuando me llamaron los organizadores de Concacaf, nos dijeron que estábamos premiados. Yo dije pude haber sido por la final, anteriormente habían sido más partidos en grupo que individualmente", señaló.



El centrocampista de 28 años fue contundente al recordar las críticas que recibió por perder dos finales en la liga costarricense por errores personales.

"El gerente del Alajuelense me decía que no había un extranjero como el rendimiento que llevo con el equipo. Hemos pasados pruebas complicadas, pero ahora hay que disfrutar de eso duro que vivimos, siempre dije que íbamos a seguir trabajando. A veces en el fútbol no solo es talento, también hay que estar mentalmente fuertes", analizó.

Goles y la selección de Honduras

Alexander López en su etapa en Costa Rica se ha encargado de dar más asistencia que goles, por lo que el futbolista hondureño reconoció que disfruta más el asistir a sus compañeros.

"El fútbol se ha hecho de muchas estadísticas. Del 2018 que yo llegué he sido el máximo asistidor, pero voy sumando con goles y llevo ya 19 anotaciones, siempre lo he dicho que me gusta más asistir. Pero a veces el gol se roba las portadas y eso es bueno, me gusta más asistir que meter goles, pero obviamente cuando los metemos los disfrutamos".

Por otra parte, el volante señaló que le ilusiona volver a la selección de Honduras para los duelos del próximo mes de marzo en donde la Bicolor se estará fogueando ante las selecciones europeas de Bielorrusia y Grecia.

"Primero hay que estar en lista y seguir con el mismo nivel. Sabemos que para poder llegar a la selección hay que estar en el más alto nivel. Hay que seguir trabajando de la mejor manera", dijo.



Sépalo

Con la camisa de los Manudos desde su llegada en 2018, Alex López ha disputado un total de 136 partidos, con 19 goles personales y 40 asistencias de gol.

El también exjugador del Houston Dynamo de la MLS y Al Khaleej de Arabia Saudita renovó su contrato con Alajuelense en septiembre de 2019, el cual se vence en junio de 2021.