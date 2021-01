Adaptación, prohibición de baleadas y objetivos: Exclusiva con el mexicano Omar Rosas, fichaje del Real España

San Pedro Sula, Honduras

La responsabilidad de los goles en el Real España recaerán en los hombros del mexicano Omar Rosas. El exjugador del Veracruz tiene claro cuáles serán los objetivos con la Máquina para este torneo Clausura 2021.

Diario LA PRENSA conversó con el nacido en Culiacán, Sinaloa, y nos contó cómo va su adaptación en el país.

“Para mí venir a uno de los equipos más grandes de Honduras es una gran responsabilidad. Me he sentido muy bien, ya tengo tres semanas de estar trabajando con el club y me han tratado de la mejor manera. He estado aclimatándome y buscando llegar al cien para el inicio del campeonato”.

Rosas se describe como un nueve nato, sus fortalezas son su pierna zurda y el remate de cabeza.

“La verdad que vengo como un jugador desconocido, pero con la ilusión de dejar una huella en el club. Soy un nueve natural, me gusta jugar atrás de los defensores, soy zurdo y busco pegarle siempre desde fuera del área, mi fuerte sería el remate de cabeza”.

El entrenador Raúl “Potro” Gutiérrez lo pidió, la directiva le cumplió y lo fichó.

“A mí me trajo el entrenador Gutiérrez, pero yo ya tenía los colores del club metidos en la cabeza. En Estados Unidos jugué en un club que también se llama Real España de Elí Peralta, el club era amateur, a mí siempre me gustó”.

El jugador mexicano espera cumplir todos los objetivos trazados con el Real España.

La salida de los delanteros Ángel Tejeda y Rony Martínez hace que la presión de los goles recaiga sobre el mexicano.

“Es una presión que tengo como delantero, soy una persona que le gustan los retos, suplir las bajas no es fácil. Espero hacer las cosas bien y ganarme a la afición con goles”.

El jugador de la máquina ya tiene tres semanas de estar entrenando con el club, dice estar bien en la parte física.

“Se puede decir que estoy al cien, pero uno nunca debe de estar bien, quiero llegar al 200 %. Yo vengo de jugar en el balompié de México, venía activo. Estoy entrenando bien, creo que lo que hace falta es aclimatarme a la cuidad”.

Ciudad, comida y adaptación

“Ahorita no he salido mucho, apenas he ido a los centros comerciales, vivo solo, pero es una ciudad muy tranquila, me gusta, el clima sí que no se aguanta la verdad", dijo entre risas

Y añadió: "Sí me dijeron los profes que no comiera muchas baleadas, pero sí ya las probé y son deliciosas, también las carnes con tajadas, tienen una sazón muy rica, en la cena quiero una pero no puedo y no hay de otra. Yo mismo cocino y busco llevar una vida balanceada para estar bien físicamente”.

El jugador azteca contó la historia de donde se deriva su apodo el “Ranchero”.

“A mí me conocen como el ranchero por mi acento, yo soy de Culiacán, Sinaloa, pero radico en Coahuila en un pueblo que se llama Florida. Cuando subí a primera División con el Veracruz una vez me entrevistaron y me preguntaron a que me dedicaba y yo les dije que cuidábamos vacas, chivas, borregas, y aparte con mi acento me dijeron, saliste ranchero y se quedó ese apodo y ahora así me conocen en todos los equipos”.

Mensaje a la afición

“Agradecerles a todos los aficionados que me han mostrado su apoyo por redes sociales con sus mejores, el compromiso está y vamos a luchar por cumplir todos los objetivos que nos hemos trazado para este campeonato”.

Otras Frases

“En un amistoso anoté, eso te da confianza, puntería frente al marco. Estos partidos te ayudan siempre, y si yo llego con ese ritmo anotando ya cuando inicia el torneo”.

“Yo vengo con ese compromiso de estar en el top de los goleadores, yo voy a luchar para conseguirlo, sé que no es nada fácil, pero con mucho trabajo y esfuerzo se puede lograr”