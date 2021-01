Héctor Vargas: “Ryduan Palermo es millonario y puede ir donde quiera”

San Pedro Sula, Honduras

El entrenador del Marathón, el argentino Héctor Vargas, hizo una radiografía del difícil momento que vive el club sobre el tema económico. El DT de los verdes afirmó que traerán refuerzos y espera seguir compitiendo como lo ha hecho desde su llegada en 2017.

“El que quiera venir tiene que hacerse un nudo para pelear un campeonato, el que se quiera ir, tiene todo el derecho a buscar algo mejor. Si Denovan se quiere ir buscaremos otra opción, si se quiere quedar será siempre tomado en cuenta", comenzó diciendo en entrevista al programa Minuto 90 de Radio Cadena Voces.

Y añadió: Yo nunca pongo excusa de que se me fue un jugador y no peleamos nada. Se me han ido 46 futbolistas en tres años que tengo y siempre hemos peleado primer lugar, campeonato y subcampeonato”, afirmó.

El “León de Formosa” le da lo mismo su Ryduan Palermo cumple o no los seis meses de contrato que le restan.

“Lo que pasa también que él se quiere quedar. El muchacho es millonario y si mañana dice: me voy a Dubái, se va a Dubái. Es la verdad, hasta yo me extraño que esté dando vuelta aquí y tenga la voluntad de jugar, puntualizó.

"Yo en el caso de él no estaría aquí, pero es un muchacho que le gusta el fútbol y el padre está dirigiendo en Chile y se lo podría llevar”, dijo