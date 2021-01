Octavos de Champions League: cuándo regresa y cuáles son los partidos más llamativos

San Pedro Sula.



"♪The Champioooons♪". Si leíste cantando el himno es porque eres un verdadero fan de la máxima competencia de fútbol de Europa, la Champions League, la cual regresa en febrero.



La Champions regresa el 16 de febrero en la etapa de Octavos de Final, y cuatro son los partidos más llamativos.



Todos los partidos se jugarán a las 2:00 de la tarde (horario de Honduras), los de ida serán en febrero y los de vuelta en marzo.

Partidos, fechas y horarios de los Octavos de Champions

Partido Ida Vuelta Horario Barcelona vs PSG 16 de febrero 10 de marzo 2:00 pm Leipzig vs Liverpool 16 de febrero 10 de marzo 2:00 pm Porto vs Juventus 17 de febrero 9 de marzo 2:00 pm Sevilla vs Borussia Dortmund 17 de febrero 9 de marzo 2:00 pm Atlético Madrid vs Chelsea 23 de febrero 17 de marzo 2:00 pm Lazio vs Bayern Múnich 23 de febrero 17 de marzo 2:00 pm Borussia Monchengladbach vs Manchester City 24 de febrero 16 de marzo 2:00 pm Atalanta vs Real Madrid 24 de febrero 16 de marzo 2:00 pm

Tras ver los cruces podemos decir que los partidos más llamativos son:



Barcelona vs PSG

Atlético Madrid vs Chelsea

Porto vs Juventus

Atalanta vs Real Madrid



Cuartos de final: Ida (6/7 de abril de 2021) | Vuelta (13/14 de abril de 2021) a las 2:00 pm.



Semifinales: Ida (27/28 de abril de 2021) | Vuelta (4/5 de mayo de 2021) a las 2:00 pm.



Final: Sábado 29 de mayo, estadio Olímpico de Ataturk, Turquía (2:00 pm)