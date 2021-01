Kansas City Chiefs vs Tampa Bay Buccaneers: ¿Cuándo es el Super Bowl?

Tampa.



Los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes defenderán su título de la NFL en el Super Bowl de febrero ante los Tampa Bay Buccaneers del legendario Tom Brady, que serán el primer equipo de la historia que jugará la final en su propio estadio.

¿Cuándo y dónde será el Super Bowl?

Todo está listo para el máximo evento deportivo de Estados Unidos. El Super Bowl 2021 será en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida, que es la casa de los Buccaneers.

Apunta en tus notas la noche del domingo 7 de febrero para no perderte el Super Bowl 2021, el cual tendrá como invitado de honor a Abel Makkonen Tesfaye, de 30 años y mejor conocido como The Weeknd, quien se encargará del show del medio tiempo.

La estrella canadiense fue elegido por la NFL, Pepsi y Roc Nation, encargados de la organización y logística del espectáculo. The Weeknd fue seleccionado gracias a canciones como “Blinding Lights”, “Can’t Feel My Face”, “I Feel It Coming”, y por su último álbum “After Hours” (2020), que fue un éxito rotundo.

¿Quiénes llegan al Super Bowl 2021?

Los Tampa Bay Buccaneers tendrán una ventaja en el Super Bowl, ya que jugarán en su casa contra los Kansas City Chiefs.

Tom Brady, que disputará el décimo Super Bowl de su carrera, lideró a los Buccaneers al triunfo 31-26 frente a los Green Bay Packers en la final de la Conferencia Nacional de la liga de football americano (NFL).



Posteriormente, los Chiefs vencieron 38-24 a los Buffalo Bills en la final de la Conferencia Americana y ahora tendrán la oportunidad de ser el primer equipo en ganar dos títulos consecutivos desde que lo hicieron en 2005 los New England Patriots que comandaba Brady.



A sus 43 años, Brady agrandó aún más su leyenda con una espectacular actuación en el estadio de los Packers frente a Aaron Rodgers, otro de los mejores mariscales de campo de todos los tiempos.



Cuestionado por abandonar los Patriots después de los seis títulos conquistados junto a Bill Belichick, Brady ha roto los pronósticos al liderar a los Buccaneers hasta el Super Bowl en su primera temporada en Tampa (Florida).

- "El trabajo no está terminado" -

El último obstáculo para el segundo anillo de Tampa, después del de 2002, y el séptimo de la carrera de Brady son los Chiefs de Mahomes, quien a sus 25 años será el 'quarterback' más joven en disputar dos Super Bowls.

Los Chiefs se vieron con un parcial de 9-0 en contra ante los Bills, pero le dieron rápidamente la vuelta al marcador ante su afición en el Arrowhead Stadium.



La participación de Mahomes, Jugador Más Valioso (MVP) del pasado Super Bowl ante los San Francisco 49ers, estuvo en duda por un golpe en la cabeza, pero el joven 'quarterback' consiguió recuperarse a tiempo y protagonizó una demoledora actuación lanzando para tres touchdowns y 325 yardas.

"Confiar en cada uno de nosotros es una de las claves de este equipo, creemos en nosotros mismos", dijo Mahomes al recoger el título de conferencia.



"Pero el trabajo no está terminado, hay que ir a Tampa y traerlo (el título) de regreso", recalcó.