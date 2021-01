¡Molesto! La fuerte crítica y advertencia de Ronald Koeman a sus jugadores por penales fallados ante Cornellà

Barcelona, España.

Ronald Koeman se mostró muy molesto pese a la victoria del FC Barcelona ante el Cornellà (0-2) en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey porque "no es serio" fallar dos penales y "tener que jugar otra vez una prórroga" después de las dos que disputaron en la Supercopa de España.

"Hay que ganar el partido antes, esto es todo, no puedo decir mucho más. Está claro que nos falta efectividad y esto no se lo puede permitir un equipo como el Barça. Tenemos la responsabilidad de ganar estas eliminatoria mucho antes de lo que lo hemos hecho", analizó el técnico culé en la rueda de prensa posterior al encuetro.

Preguntado por los penaltis fallados, uno por Miralem Pjanic y otro por Ousmane Dembélé, el entrenador blaugrana dijo que "tampoco lo entiende". "Normalmente tenemos suficientes que pueden marcar de penalti, puede ser miedo, pero no lo sé. Últimamente han tirado varios jugadores pero hemos fallado igualmente. No lo sé", añadió Koeman.

"Está claro que haber marcado uno de los dos penaltis nos hubiera tranquilizado. El partido hubiera sido diferente. No se puede fallar dos penaltis siendo jugadores del Barça porque no es serio", añadió antes de ser preguntado si cree que sus futbolistas sienten la presión.

"No hay tanta presión para meter un penalti, no hay ambiente ahora por el público, creo que son momentos para tener la cabeza fría y marcar. Siempre es posible que alguien falle, es parte de nuestro trabajo, pero lo de hoy no lo podemos aceptar. Por no marcar antes el equipo ha hecho un desgaste que no es norma en este tipo de partidos", lamentó.

"Ahora entiendo cómo el Atlético perdió contra el Cornellà porque ellos han hecho un gran partido. Ya lo sabíamos que no había mucho que ganar y sí mucho que perder. Su portero ha sido el mejor y nosotros lo hemos hecho así. Parece que nos cuesta otra vez marcar porque hemos tenido suficentes ocasiones para tener un partido más fácil", sentenció Koeman, "satisfecho" con los canteranos este jueves y "sin preferencias" sobre el rival que les puede tocar este viernes en el sorteo de octavos.