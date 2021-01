Harold Fonseca sobre el penal que falló ante Alajuelense: “No soy cobarde, doy la cara y acepto mi error”

Tegucigalpa, Honduras.

El Olimpia terminó su temporada con un sabor agridulce. Los albos cayeron en la tanda de penales (4-5) contra la Liga Deportiva Alajuelense por las semifinales de la Liga de Concacaf. El juego en los 90 minutos terminó 0-0.

El villano en el partido terminó siendo el arquero Harold Fonseca, quien fue el único que erró el lanzamiento. La plantilla merengue arribó este jueves al país luego de su participación.

Fonseca, triste por la derrota, dio sus conclusiones sobre lo sucedido. “Estoy cabizbajo, pero con la frente en alto porque hice las cosas bien en los 90 minutos, tuve un gran juego a pesar de la poca actividad, era un partido especial para mí, lamentablemente en la tanda de penales falle”.

El guardameta hondureño, quien fue titular debido a que Edrick Menjívar dio positivo de COVID-19, reveló que se sentía seguro para hacer el penal frente a los costarricenses.

“El profesor me consultó si estaba listo, no lo dudé, lo tomé con responsabilidad, lastimosamente erré, pero no fue mi intención, son cosas del fútbol y me tocó a mí. Este deporte da revanchas y tenemos el torneo local para sumar minutos porque el que pasó fue complicado en muchas situaciones por una lesión, pero demostré que me siento bien, recuperado y a disposición del cuerpo técnico”.

Harold Fonseca a la llegada del Olimpia a Tegucigalpa. Foto David Romero

Y agregró más sobre el tema: “Son cosas que pasan, se equivocan los grandes jugadores del fútbol élite, ahora me tocó a mí, no soy ningún cobarde, doy la cara y acepto mi error, esto es de hombres y yo enfrento los cuestionamientos”.

Por su parte, el presidente del Olimpia, Rafael Villeda, dijo que la eliminación no es fracaso. “El no poder conquistar el título no es un fracaso, pero no es para lo que se trabajó, la idea era ganar el título en los tres torneos y solo conseguimos uno, pero ha sido una buena temporada y si tomamos en cuenta la lesiones y todo lo que pasó”.

La eliminación de los albos es la segunda de forma consecutiva en dicha instancia. En la edición anterior cayeron contra el Deportivo Saprrisa, siempre bajo el mando de Pedro Troglio, quien en el plano internacional sigue quedando en deuda.

El entrenador argentino no llegó al país, ya que de Costa Rica tomó un vuelo para los Estados Unidos. El club en los próximos días volverá a los entrenos para encarar el inicio del Torneo Clausura 2021 que iniciará el próximo 16 de febrero.