Reinaldo Rueda fue presentado como seleccionador de Colombia

Bogotá, Colombia

El nuevo seleccionador de Colombia, Reinaldo Rueda, afirmó en su presentación que buscará que su equipo sea "cohesionado" y cumplir con las expectativas de los aficionados que esperan que el conjunto clasifique al Mundial de Catar 2022.



El entrenador de 63 años aseguró en su primera conferencia de prensa telemática que su metodología y dinámica de trabajo es la misma que aplicó en Chile, aunque mezclará eso con "la huella que trae la selección, de lo que es la formación de estos jugadores nuestros".



"Vamos a hacer esa mezcla importante: que nuestros jugadores se adapten a lo que nosotros podamos brindarles y sacarles el mejor provecho a ellos, a su talento, a sus condiciones, para que eso se pueda reflejar en la cancha con un equipo bien cohesionado y que ojalá logre los resultados que todos queremos", expresó desde Barranquilla, sede de la selección.



Rueda, que mostró su "satisfacción y orgullo" por haber sido tenido en cuenta para dirigir al equipo tricolor, señaló que contará con el cuerpo técnico que lo ha acompañado en los últimos años, aunque no dio ningún nombre y no precisó si incorporará a algún otro ayudante.



El técnico tendrá su tercera experiencia con el conjunto colombiano tras haber sido seleccionador interino en 2002 y dirigido el equipo en 2004 tras la salida de Francisco Maturana.



Por otra parte, Rueda señaló que ya conversó con los capitanes de la selección colombiana -que en los últimos años fueron el portero David Ospina, el centrocampista James Rodríguez y el goleador Falcao García- y les manifestó que espera que mantengan "ese compromiso" con el equipo.



En cuanto al rol que tendrá James en su equipo, Rueda afirmó que dependerá de quienes lo acompañen y que no lo "matizará" en una sola posición, pues durante su carrera ha jugado como extremo, mediapunta e incluso como interior.



Finalmente, Rueda aseguró que sus convocatorias estarán determinadas "por el rendimiento de los jugadores", pues tendrá en cuenta a "quienes hacen un buen trabajo, una buena gestión en sus clubes".



"Por eso el día a día va a ser determinante para involucrar nuevos valores, nuevos talentos", apostilló.