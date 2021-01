Choco Lozano se fue en blanco en vibrante empate del Cádiz frente a Levante

Cádiz, España.

El Cádiz con el hondureño Antony Choco Lozano como titular, empató 2-2 ante Levante en duelo que se realizó este martes por la jornada 19 de la Liga de España.

Antony Lozano fue titular en el partido, pero lamentablemente para sus intereses no pudo marcar y jugó 87 minutos. En la segunda parte además recibió una cartulina amarilla.

Con este empate, Cádiz sigue lejos del descenso ya que suma 24 puntos y se ubica en la octava posición de la clasificación.

En la siguiente jornada se estarán enfrentando en condición de visitante al Sevilla en partido que se realizará este sábado 23 de enero a partir de las 9:15am, horario de Honduras.

Acciones

Los cadistas se adelantaron muy pronto, a los 4 minutos por medio de Alberto Perea, aunque el Levante reaccionó y remontó con un doblete en sólo cuatro minutos de Roger Martí, en el 7 y el 11, una renta que neutralizó al filo de la primera media hora Juan Cala con un buen tanto de cabeza para dar paso a una segunda parte sin ritmo.



Se las prometía felices el equipo gaditano, pero el Levante no estaba por la labor de dejarle controlar el encuentro con la comodidad del marcador a favor.



Una conducción del francés Mickael Malsa, con envío a Sergio León y taconazo de éste para Jorge de Frutos, fue finalizada por Roger Martí a placer en lo que supuso el empate (m.7).



Con un Cádiz tocado por la igualada tan rápida del Levante, los granotas se pusieron por delante poco después. Clerc subió la banda hasta la línea de fondo para levantar la cabeza y ver en el primer palo a Roger, que de nuevo batió a Ledesma (m.11) con un disparo certero.



El Levante pasó a controlar el partido, dándole al juego el ritmo preciso para atorar cualquier reacción del Cádiz, que, sin embargo, volvió a colocar el empate en el marcador al filo de la media hora, al rematar de cabeza Juan Cala un saque de esquina, sin que Aitor pudiera detener el balón (m.28).



El desgaste del primer tiempo hizo mella en ambos equipos a medida que avanzó la segunda parte, con lo que al final firmaron unas tablas que deja a ambos en una zona templada de la tabla, pero advertidos de que no pueden ceder terreno para no complicarse.





- Ficha técnica:

2 - Cádiz: Ledesma; Iza Carcelén, Cala, Alcalá, Jairo; Garrido, Jonsson (Bodiger, m.86), Álex Fernández, Perea (Salvi, m.67); Negredo (Alejo, m.74), Lozano (Giménez, m.86).



2 - Levante: Aitor; Miramón, Duarte, Postigo (Vezo, m.65), Clerc; Radoja, Malsa (Melero, m.65), De Frutos (Son, m.87), Morales; León (Rochina, m.86), Roger (Dani Gómez, m.70).



Goles: 1-0, M.4: Perea. 1-1, M.7: Roger. 1-2, M.11: Roger. 2-2, M.28: Cala.



Incidencias: Partido de la decimonovena jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Ramón de Carranza sin público.