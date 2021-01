Exclusiva con Alex López: “Contra Olimpia será un partido de nervios”

San José, Costa Rica

En los hombros del hondureño Alex López recae la responsabilidad de hacer que la Liga Deportiva Alajuelense juegue buen fútbol, es en pocas palabras el jefe de la orquesta, otros, prefieren llamarle el arquitecto.

Este miércoles enfrentará al Olimpia, el equipo de sus amores, en la semifinal de la Concacaf Scotiabank (9:15pm).

El mediocampista disfruta la previa, ríe, conversa, espera con ansias el momento de firmar el pase a la final con los leones de Costa Rica.

¿Como definiría en cinco palabras este partido tan especial para usted?

Este es el juego de las emociones, nervios, concentración, pasión, orgullo y convicción, creo que esas palabras definirían cómo me siento antes del juego.

¿Se ve jugando la final?

La verdad que sí, me encantaría jugarla contra Saprissa, de hacerlo me podría convertir en el primer jugador del Alajuela con dos títulos de campeón de la Concacaf.

¿Le ha tocado hacer el papel de espía para este juego?

Ya para este partido los compañeros comenzaron a preguntar sobre el rival y el domingo les compartí en el grupo de WhatsApp del equipo un enlace para que vieran la final, siempre tienen interrogantes; también saben que en un clásico centroamericano entre equipos campeones todo puede pasar y que son partidos diferentes.

Jugarán sin aficionados, pero lo harán en su cancha, ¿de qué manera pueden sacar ventaja?

Olimpia jugó contra Montreal y Tigres en Orlando, aquí vendrán a jugar en una cancha espectacular, el césped es de primer nivel, algo que va a beneficiar a ambos clubes, pese a ello, no la conocen como nosotros y les tocará adaptarse; si logran pararse bien será un partido muy entretenido.

¿Cuál es el jugador que le emociona la idea de tenerlo como rival?

Me entusiasma enfrentar a Edwin Rodríguez, es un jugador diferente, nunca sabés cuándo hará una buena jugada, si dará un buen pase, si le va a pegar al marco, si va a conducir, es uno de esos jugadores difíciles, por su gran capacidad de improvisar sobre la marcha.

Alexander López tuvo palabras de elogios para el mediocampista Edwin Rodríguez del Olimpia.

¿Quién es su mejor amigo en el club Olimpia?

No puedo decir que tengo un mejor amigo, tengo muchos de ellos y le puedo mencionar algunos de los nombres con los que converso a diario: Ever Alvarado, Edrick Menjívar, Michael Chirinos, German Patón Mejía y hasta con Jerry Bengtson, he creado muy buenas amistades dentro del club, pero no hay uno en especial.

¿Se cancela la amistad una vez que se inicie el partido?

Ya dentro de la cancha no hay amigos, cada uno se juega el sustento de sus familias, allí ya se juegan otras cosas, fuera de la cancha somos amigos; ya en ella vienen con todo a ganarme, también dirán que no es posible que les pueda ganar, voy mentalizado a hacer todo bien, a dar el 100%, sabiendo que el ganador de esta llave será el favorito para ganar el torneo.

¿Con cuál futbolista siente que está garantizado el duelo este miércoles?

Ya sé que tendré que verme las caras con Deiby Flores y con Patón Mejía, sé que en cualquier lugar donde llegue a caer estarán pendientes de mí, ellos dos realizarán esa labor de destrucción y buscaré la manera de ingeniármelas para hacer lo mío.

¿Estaba este juego para que fuera de ida o vuelta o prefiere un solo partido?

Hubiese sido bonito ir a Honduras a jugar y luego cerrar acá, históricamente a todo mundo le cuesta ir a jugar en Honduras, cada cancha tiene su dificultad, y el miércoles jugarán en una cancha de primerísimo nivel, que beneficiará a todos. Imaginé, jugar en el Nacional iba a ser lindo, Boniek García jugó con Houston contra Olimpia allá y lastimosamente yo deseaba esa experiencia.

Si tuviera que escoger su jugador favorito en este Olimpia de Pedro Troglio, ¿quién sería ese futbolista?

En este momento el jugador de mi preferencia dentro del club tiene que ser Edrick Menjívar, se ha jugado un gran torneo y le ha devuelto la seguridad al marco olimpista.

¿Cuál es el más técnico de todos los jugadores del club?

Para mí el jugador más técnico del Olimpia sin lugar a duda tendría que ser Jorge Álvarez, una lástima que esté lesionado.

¿Cuál es el futbolista más rápido que enfrentará Alajuelense en este juego?

Para mí que esa distinción se la pelean Marvin la Flecha Bernárdez con Maylor Núñez, ambos se van a penales para ver quién es el más veloz, entre esos dos debe estar.

Olimpia tiene jugadores que marcan muy bien en diferentes sectores del campo, ¿quién es el mejor realizando esa labor?

Basado en mi experiencia dentro del equipo podría mencionarle muchos nombres, actualmente Deiby Flores, quien ha jugado su mejor temporada como profesional, estaría en el primer lugar; pero para mí le acompañarían Mayron Flores, German Mejía.

¿El futbolista más fuerte dentro de esa plantilla que va con todo ante cualquiera?

Ese lugar se lo tiene ganado Ever Alvarado, ese muchachito no le tiene miedo a nadie, nunca se arruga y siempre va con todo, ese no se le va a rajar a nadie.