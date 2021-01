Griezmann tras perder la Supercopa de España: “Estamos enfadados, jodidos y tristes”

Sevilla, España

El delantero francés Antoine Griezmann, autor de los dos goles de su equipo en la final de la Supercopa perdida por el Barcelona (2-3) este domingo en Sevilla frente al Athletic, admitió que está "jodido, enfadado y molesto" por la derrota.

Griezmann fue uno de los grandes protagonistas de la final de la Supercopa de España tras anotar un doblete contra el Athletic Club, pero su buena actuación no fue suficiente para llevar el título para Barcelona.

A la conclusión del partido, Griezmann fue el primer jugador del Barça en dar la cara y confesó que el equipo se marcha de La Cartuja tocado tras tener a tocar la victoria y que cometieron errores en las jugadas de estrategia que les costaron la final.

Las palabras de Antoine Griezmann

Sentimiento: "¿Cómo crees que estamos? Estamos jodidos, enfadados, molestos... Cuando pierdes una final, todos los sentimientos malos los tienes".

El rival: "El Athletic presiona muy bien. Lo dan todo hasta el último minuto y eso ha pasado".

El gol del empate: "Hemos cometido errores en estrategia y habrá que trabajarlo bien durante la semana. No hemos defendido bien, no hablamos... Cuando sale el balón alguien tiene que gritar."

La roja a Messi: "Yo iba al ataque. No he visto la jugada, no sé lo que ha pasado."