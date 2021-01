Asesor arbitral Wilson Matute rompe el silencio: “¿Intervención externa? Por la reacción de Osman Madrid yo siento eso”

Tegucigalpa, Honduras.

El asesor arbitral Wilson Matute ha dado la cara para dar su versión de los hechos suscitados durante el partido de ida de la finalísima del Torneo Apertura 2020-2021 entre Olimpia y Marathón en el estadio Nacional.

Matute ha ofrecido unas declaraciones al programa 'Fútbol A Fondo' de Televicentro y en ellas se ha referido a la polémica que envuelve el gol anulado de Jonathan Paz por un fuera de juego claro, el cual se invalidó después de varios minutos, incluso, el equipo verdolaga estaba listo para sacar del centro del campo tras la anotación.

“A primera instancia yo digo fuera de juego por la intuición que tengo, por tantos años de experiencia que llevo en los arbitrajes, sin embargo siempre me apoyo de mi celular para ver los videos y cerciorar que si hay fuera de juego o no”, ha comenzado diciendo Matute.

En el Olimpia se han quejado y han denunciado que “existen fuertes y notorios indicios” que el gol que se había otorgado a su favor, fue anulado “por elementos externos y no por reglamentarios presentes en el estadio Nacional, pero siempre extraños a dicho partido de fútbol”.

A eso, el asesor arbitral ha respondido: “Yo veo que los árbitros previa a la planificación antes del partido la cual se dijo que si tenían dudas alguno de ellos que se iban a manejar con tranquilidad, que iban a esperar antes de reanudar el juego para poder tomar una decisión correcta debido al caso y así sucedió, ellos tardan en reanudar el juego, Christian (Ramírez) vía auricular le dice a Nelson (Muñoz, cuarto árbitro del duelo) que siente una duda y Nelson le dice que él cree que hay fuera de juego, es cuando comienza la plática con Saíd, hace un gesto donde ellos están conversando la jugada, tal como ellos están pláticando ahí, así sucedió la jugada, por ende como el juego no se había reanudado, entonces es válido. Yo me siento bien porque fue una jugada que se tenía que haber anulado, independientemente que sea para el lado de Olimpia o Marathón, le tengo mucho respecto a los dos clubes y a todos los clubes de Liga Nacional. Considero de que los árbitros actuaron bien”.

“Con lo que viene después que se dice que hubo algo de parte del palco o exterior a la cancha, hasta yo mismo estoy asustado porque mi participación con los árbitros comienza en el camerino, cuando ellos salen a la cancha termina mi participación, luego yo regreso a donde están ellos hasta que finaliza el partido, yo no tengo comunicación con ellos en ningún momento”, añadió.

¿HUBO INTERVENCIÓN EXTERNA?

De esa jugada del gol anulado mucho se ha hablado, los entrenadores de ambos equipos, Pedro Troglio y Héctor Vargas, se refirieron al respecto y mencionaron la “participación” del VAR para invalidar la acción, aunque el videoarbitraje todavía no está permitido en el fútbol hondureño.

Durante los minutos que se analizaba la jugada por los árbitros, los jugadores y cuerpo técnico del Olimpia reclamaban y señalaban al sector de palco, aduciendo que les había avisado de la posición adelantada para que se anulara el gol.

“Yo estaba en el segundo nivel de palco, había un televisor, pero estaba apagado, yo solamente me baso en mi celular, yo veo el partido, al mismo tiempo pongo la radio porque me ayuda a anotar las tarjetas amarillas y todos los incidentes que suceden en el juego”, explica Matute.

“Yo no me percato de que ellos vean hacia palco”, comenta. ¿Hubo contacto visual con ellos? “No, porque tenían que primero estarme buscando, es la idea, ellos no tienen que saber donde estoy yo porque los estoy revisando“, contesta.

CASO OSMAN MADRID

El asesor arbitral considera que si hubo intervinción externa para que se anulara el gol “es grave, si se pudiese identificar si sería algo grave porque no está permitido“.

¿Usted siente de que hay una instrucción que viene de afuera? le consultaron a Matute y respondió así lo cree por lo que hizo el vicepresidente del Olimpia, Osman Madrid, quien lo fue a buscar hasta el palco para intimidarlo y amenazarlo.

“Por la reacción del señor Osman Madrid, por eso es que yo siento eso (que hubo intervención externa), imagino que alguien lo llamó, le dijo algo, no sé, porque él de repente apareció y se dio lo que se maneja en las redes sociales. Él me dijo de que yo le había girado instrucciones a los árbitros para que anularan el gol“, declaró Matute.

Para terminar, contó lo que le dijo al directivo olimpista. “Mi respuesta fue la siguiente, señor Osman, aquí está mi teléfono, que estaba conectado con mis auriculares escuchando la radio, le dije aquí está mi celular, revíselo, y hasta el día de hoy aquí está mi celular, cualquier autoridad de la Federación que quiere revisarlo no hay ningún problema, yo se los puedo brindar“.