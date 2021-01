El Cádiz, sin 'Choco' Lozano, queda eliminado de la Copa del Rey tras perder contra Girona

Girona, España.

El Girona de la Segunda División firmó este sábado una de las sorpresas de la primera jornada de dieciseisavos de final de la Copa del Rey al eliminar al Cádiz (2-0) con un doblete del centrocampista español Valery Fernández en el primer cuarto de hora del segundo acto.

Los cadistas, cómodos en la Liga Española, pusieron fin a una racha de cuatro encuentros sin perder, mientras que el equipo de Montilivi, tras sumar tres puntos de los últimos 12 posibles en la Segunda División, recibió una inyección de moral antes de recibir al Espanyol y sigue soñando en la Copa.

Tanto Francisco Rodríguez como Álvaro Cervera, conscientes de que la liga es su prioridad, aprovecharon para dar oportunidades a algunos de sus futbolistas menos habituales, hasta el punto de que tan solo Bernardo Espinosa, por el Girona, y Fali, por el Cádiz, se mantuvieron en el once respecto al último encuentro de ambos equipos.

Además, en el Cádiz no vio acción el delantero hondureño Antony 'Choco' Lozano, quien de hecho no entró en la convocatoria para el encuentro contra su ex equipo.

EL PARTIDO

Se notó mucho en el ritmo del partido, muy bajo durante todo un primer acto en el que las ocasiones claras de gol brillaron por su ausencia.

Valery Fernández al momento de vencer a David Gil para el 1-0 en el marcador.

Los visitantes empezaron el partido llevando la iniciativa, e inquietaron al espigado Arijanet Muric con un tímido chut de Jairo Izquierdo, cedido en el Ramón de Carranza por el propio Girona, mientras que los locales dieron un paso adelante con el paso de los minutos y fueron adueñándose del esférico, peleándoles la posesión a los gaditanos.

La ocasión más clara del primer tiempo, de hecho, fue para el propio Girona, que poco antes de la media hora vio como el colegiado Valentín Pizarro Gómez anulaba por fuera de juego un gol de Jonás Ramalho, tras cabecear una falta servida por Samu Sáiz.

La mejoría del Girona se concretó en los primeros instantes de la segunda parte. En el minuto 48, tras una buena recuperación de Ibrahima Kébé en campo rival, Nahuel Bustos este habilitó a Valery con un maravilloso pase filtrado a la espalda de la zaga rival para que el '20', solo ante David Gil, estrenara el marcador con un tiro ajustado al palo izquierdo del meta visitante.

Con el Cádiz aún en la lona, el cuadro local pudo multiplicar su renta con un rápido contraataque, pero Bustos, demasiado lento, se equivocó y en lugar de darle el balón al joven Yan Couto, más que solo en el punto de penalti, se lo cedió a Samu Sáiz, cuyo disparo acabó en saque de esquina.

Valery fue la figura del partido y clasificó al Girona a la siguiente ronda de la Copa del Rey.

El 2-0, con todo, no tardó demasiado más en llegar, aprovechando la fragilidad defensiva del Cádiz. Fue en el minuto 58, cuando de nuevo Valery, culminó una buena jugada colectiva iniciada por Samu y prolongada por Bustos batiendo a David Gil, y encarrilando la eliminatoria.

Álvaro Cervera intentó devolverle el pulso a su equipo dando entrada a Filip Malbašic, Álex Fernández, Iván Alejo, Alberto Perea e Iza Carcelén, pero ni así pudo el Cádiz acercarse con peligro a las inmediaciones de Muric, y además perdió por lesión a Carlos Akapo, que se retiró del césped en camilla y con evidentes signos de dolor.

- Ficha técnica:

2 - Girona FC: Muric; Couto (Jordi Calavera, min. 77), Ramalho, Bernardo, Arnau; Ibrahima Kébé, Cristóforo; Valery, Samu Sáiz (Pau Víctor, min. 76), Yoel Bárcenas; y Nahuel Bustos (Stuani, min. 65).

0 - Cádiz CF: David Gil; Akapo (Iza, min. 70), Saturday, Fali, Marc Baró; Jairo (Alberto Perea, min. 71), Bodiger, Garrido (Álex, min 62), Pombo (Iván Alejo, min. 61); Adekanye (Malbašic, min. 62) y Álvaro Giménez.

Goles: 1-0, min. 48: Valery. 2-0, min. 58: Valery.

Árbitro: Valentín Pizarro Gómez, del comité madrileño. Amonestó a los locales Ibrahima Kébé (min. 82) y Cristhian Stuani (min. 84) y al visitante Saturday (min. 26).

Incidencias: Partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, disputado a puerta cerrada en el Estadi Municipal de Montilivi.