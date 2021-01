¡Polémica! Árbitros rectificaron y le invalidaron gol al Olimpia ante Marathón.

Tegucigalpa, Honduras

La polémica no podía faltar y se hizo presente en el duelo Olimpia vs Marathón correspondiente la ida de la final del Apertura de la Liga Nacional de Honduras.



En el inicio del segundo tiempo, el zaguero Jonathan Paz al minuto 57 puso a celebrar a los albos tras mandar el balón al fondo de las redes luego de un tiro de esquina que dejó una serie de rebotes.



En primera instancia el gol fue válidado, pero para sorpresa de muchos la cuarteta arbitral cambió su postura y por medio del asistente Christian Ramírez le señaló al central Said Martínez que había un fuera de juego del central olimpista,



Los árbitros tomaron buena decisión ya que Jonathan Paz estaba adelantado.

Inmediatamente la plantilla del Olimpia se volcó a reclamar a la cuarteta y el partido estuvo detenido por varios minutos.