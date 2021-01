Wilmer Crisanto tras ser dado de baja por Motagua: "Yo salí por la puerta de enfrente"

Tegucigalpa, Honduras.

Wilmer Crisanto se sorprendió luego de que el propio entrenador argentino Diego Vázquez le comunicara vía telefónica que ya no contará con él para el próximo Torneo Clausura 2021. El lateral derecho se tomó de buena forma su repentina salida del Ciclón Azul.

'Songó' se va del Motagua después de siete años y con cinco títulos en sus hombros. Ha sido uno de los futbolistas más queridos por la afición motagüense y se mostró alegre por los muchos mensajes que ha recibido de parte de esa hinchada.

Crisanto, en un Live de Instagram con el periodista Eduardo Solano, corresponsal de Diario La Prensa, dio a conocer detalles de como Diego Vázquez le informó de su no continuidad en el equipo. "Estaba corriendo, mire dos llamadas perdidas de Diego y se las devolví. Él me dijo que no iba a poder contar conmigo porque iba a tener pocos minutos, entre risas le dije, ´más pocos minutos, no me conviene, para nada´. Más que mi técnico, somos muy buenos amigos, tenemos muy buena relación".

"Yo ya estaba cansado con 10 (minutos), ¿cuántos minutos me va a dar ahora, solo dos? entonces no podía (seguir) y quedamos en un buen término, mi aprecio para él, mis respectos, pero esto también pasa por querer más, yo quiero más, sé que todavía puedo seguir dando más. Quedamos muy bien, incluso aun todavía me quedan seis meses (de contrato) pero vamos a quedar en un buen acuerdo con la directiva", agregó.

El lateral comentó que cuando el técnico sudamericano le dio la noticia, "ambos estábamos destruidos en ese momento porque llegamos juntos a este proyecto, separarnos no es fácil, él es mi papá en esto del fútbol, él me hizo volver a nacer después de un momento complicado, no es fácil, pero esto es fútbol, yo lo único que le doy gracias a Dios es que los directivos pueden estar contentos y confiando para darle oportunidad a los jugadores de la costa, antes de hablaban muy mal que el jugador solo iba por seis meses o por un año y se regresaban, pero sin embargo, estar siete años creo que no fue fácil y para mi eso no solamente fue estar, sino lograr cosas importantes. Le decía a mi mamá que para mí es muy bonito no haber muerto y darme cuenta que deje algo en una institución y que en vida me están dando los atributos que se merecen".

LO PRIMERO QUE HIZO

Crisanto, que debutó en 2007 en la Liga Nacional con el Victoria y se convirtió en un referente en el plantel de Motagua, también explicó lo que le dijo a Diego Vázquez. "Yo primeramente le dije a él, tranquilo hermano, no pasa nada, esto continúa, mi aprecio, mi admiración y sabes que te quiero mucho. Yo lo sentí mal y después quede, bueno Diosito, si vos sabes que ya días deseo una oportunidad de volver a sentir lo que realmente siento. No estoy feliz porque dejo una familia, una institución que me dio mucho, pero al mismo tiempo ya bien ubicadito veo el lado positivo, aún estoy joven, tengo 31 años, quiero volver a sentir una sensación de 70, 80 o 90 minutos, que es lo que ya tiempos no siento en mi cuerpo y esa oportunidad no la puedo desaprovechar. Aún no tengo quien me pueda dar la oportunidad, abrirme las puertas de nuevo, creer en mi persona, pero se va a dar, yo se que los minutos los voy a volver a adquirir".

Confesó a quien fue la primera persona que llamó después de hablar con Diego. "La primera fue mi mujer, fue a ella, después algunos amigos muy cercanos, les dije que ya no iba a continuar, también llegué a hablar con Yanuario (Paz), que fue alguien importante, me llevó a Motagua y después de ahí rápido se me cambió el chip, le escribí a don Eddy (Atala) y a don Pedro (Atala), agradeciéndoles por enseñarme muchas cosas de la institución, por abrirme las puertas y por confiar en mí tanto tiempo. Yo salí por la puerta de enfrente, siempre deseaba eso".

Y añadió: "Me dijeron que las puertas las tenía abiertas, yo tal vez el día de mañana, esto del fútbol es corto, pero no se me de la oportunidad que las puertas se me vuelvan a abrir como jugador, pero sí tener la oportunidad de volver como técnico de alguna categoría, así quería salir, también tengo un hijo varón, es bueno irles dejando las puertas abiertas a tus criaturas y eso para mí representa mucho, más que contento, agradecido, nada en contra del equipo, solamente agradecimiento, eso va a quedar marcado en mí".

"Fue una decisión del cuerpo técnico y junta directiva, el jugador está totalmente aislado de esas decisiones, solamente me compete a mí escribirles y darles mi agradecimiento, como persona, los dos, mis respetos, son distintos, Pedro es más emotivo, una persona que vive, y don Eddy más frío, me marcan mucho, me llevo que llegué a una institución muy profesional", prosiguió.