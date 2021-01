Reynaldo Tilguath no seguirá al frente de la Sub-20 de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

La Comisión de Selección Menores de la Fenafuth, informó este lunes que Reynaldo Tilguath ya no seguirá como entrenador de la selección Sub-20 de Honduras.

Dicha decisión se debe luego de que en la Fifa anunciaron la cancelación de los mundiales juveniles.

“El profesor Tilguath no seguirá con nosotros, no podemos tener a la selección sub-20 activa porque no hay competencia”, notificó Juan Melgar, presidente de la Comisión de Selecciones Menores.

Y añadió: "Tilguath es un gran profesional, entendió que no puede seguir por cuestiones de finanza, se le explicó todo eso. Él aceptó y quedamos en buenos términos”.

El exmediocampista hondureño fue nombrado en noviembre de 2019 para asumir el mando de la Sub-20 de cara al Mundial de Indonesia, pero finalmente dicho certamen se canceló debido a la pandemia del Covid-19.