Benigno Pineda en Exclusiva: “Porque me equivoqué en una final dicen que soy corrupto"

San Pedro Sula, Honduras

La polémica sigue sobre el tema de posibles actos de corrupción en el arbitraje del fútbol hondureño. El actual vicepresidente de la Comisión de Árbitros, Benigno Pineda, salió al paso tras los señalamientos del línea Omar Leiva y el exárbitro Gaspar Molina.

“Yo siempre digo que mientras no tengan pruebas nosotros como gremio vamos a seguir creyendo en la honestidad de nuestros árbitros y algunos exárbitros que ya no están activos. Sabemos que es un tema complejo que daña no solo al gremio, sino al país con esto”, manifestó en exclusiva a Diario LA PRENSA.

El exsilbante espera que Leiva pueda sustentar con pruebas las declaraciones vertidas.

“Yo a Omar Leiva le tengo un gran aprecio, pero si no tiene las pruebas contundentes, cometió un error; si usted no tiene los sustentos para afirmarlo, no puede andar diciendo que una persona es corrupta, que recibió dinero. Esto no puede seguir así”, indicó.

Pineda asegura que desde la Comisión de Arbitraje no hay ninguna persecución con nadie: “En lo personal no me gustaría que Leiva se fuera del país o que le pasara algo tampoco. No sé quién podría hacerle daño.

"De parte de nosotros como Colegio y gremio nunca haríamos nada para dañar la integridad física. Él dice que lo han llamado y perseguido, bueno, que lo denuncie con las autoridades competentes”.

La final Olimpia - Victoria

Pineda dice tener su conciencia tranquila y aseguró que la gente siempre lo recuerda por el error en la final del juego entre Victoria y Olimpia en 2004.

“Aquí conmigo ya se sabe, porque yo me equivoqué en una final dicen que soy corrupto. Si otros árbitros hacen lo mismo, dicen igual, ese es el tema de moda. Molesta, me da coraje, tengo familia, hijos", señaló.

Y agregó: "Ante estas situaciones yo ya estoy atento, ya me comuniqué con unos abogados de Miami, aquí nadie es intocable. Yo no he hecho nada escondido en el arbitraje, el que nada debe nada teme”.

Benigno Pineda no vio la mano de Milton Palacios en la Gran Final Olimpia vs Victoria que significó el tricampeonato del cuadro albo.

El exárbitro recalcó que este tema de cuestionar al gremio viene de hace años.

“Mire, hace 7 u 8 años en el país hablaban de este tema, decían que los árbitros eran corruptos, que si cometían un error era porque les pagaban; de nuevo ha vuelto a resurgir eso. Hasta la fecha nadie ha demostrado nada.

"La gente puede decirlo, pero sin pruebas ahí estamos fallando contra la honestidad de las personas y el fútbol hondureño. Cuando se habla de corrupción aquí solo dicen árbitros, en el mundo ha habido más actos de esos con jugadores que con jueces que imparten justicia”.