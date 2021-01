Roger Espinoza renueva su contrato con el Sporting Kansas City

Kansas City, Estados Unidos.

El mediocampista hondureño Roger Espinoza seguirá una temporada más en el Sporting Kansas City de la MLS, así lo confirmó el club estadounidense al anunciar la renovación del contrato.

“Sporting Kansas City ha vuelto a contratar al mediocampista veterano Roger Espinoza con un nuevo contrato para la temporada 2021 de la MLS”, dice el comunicado del equipo emelesero.

Espinoza, de 34 años, ha jugado un papel fundamental para el cuadro celeste durante las 11 temporadas que ha jugado en la MLS, llevando al club a siete apariciones en playoffs y tres campeonatos de la Copa Abierta de Estados Unidos Lamar Hunt.

En dos períodos separados en el Sporting, desde 2008-2012 y 2015 hasta el presente, Espinoza ocupa el tercer lugar en la historia del club con 301 apariciones competitivas y el quinto en cuanto a titularidades (271) como en minutos (24.025). También ha marcado 12 goles y ocupa el quinto lugar en las listas de todos los tiempos del Sporting con 41 asistencias.

“Estoy muy emocionado por la oportunidad de regresar al Sporting y competir por una copa MLS", dijo Espinoza en declaraciones que recoge el sitio oficial del Kansas City.

“Kansas City es un lugar especial donde he pasado la mayor parte de mi carrera y no me gustaría estar en ningún otro lugar. Estoy orgulloso de seguir representando a este club y jugando para nuestra afición”, agrega.