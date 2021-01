Reducen castigo a Jerry Bengtson y podrá jugar la final de liguilla ante Motagua

Tegucigalpa, Honduras.

Polémica. El delantero hondureño Jerry Bengtson y el Olimpia recibieron la buena noticia que el atacante podrá ser de la partida para la final de ida de liguilla que disputarán este miércoles los albos frente al Motagua.

Este martes tras varias horas de reunión, la Comisión de Disciplina decidió reducirle de tres a dos los partidos de castigo que le habían impuesto al goleador catracho luego de que le lanzó una botella al defensor uruguayo Mathías Techera del Marathón hace unas semanas atrás.

Bengtson cumplió los dos partidos de semifinales ante Vida, por lo que el cuadro olimpista apeló la sanción y hoy recibió la información que sí lo podrán utilizar en el duelo ante los azules.

Cabe señalar que previo a esta resolución, Diego Vázquez, entrenador del Motagua, indicó en rueda de prensa que esperaba que el castigo se mantuviera para el atacante del equipo merengue.

"No me sorprendería nada, si habilitaron a Jonathan Paz en una final y apareció en el juego de vuelta tras una roja, en cuanto a ese tema de las habilitaciones a nosotros nos pusieron castigos y lo cumplimos, espero que no lo habiliten y se cumpla”, había expresado el timoonel de los azules.