¡Sorpresa! Paraguayo José Cañete anuncia su salida del Olimpia

Tegucigalpa, Honduras

El defensor paraguayo José Cañete, anunció sorpresivamente su salida del Club Deportivo Olimpia cuando el club merengue se encuentra concentrado en estos momentos para disputar las semifinales de la Liga Nacional frente al Vida.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el zaguero sudamericano informó que rescindió su con los albos por lo no sigue en el conjunto hondureño que dirige el argentino Pedro Troglio.

"La verdad es que no tenía planeado una publicación, pero me enseñaron que la vida hay que ser agradecido y son palabras de agradecimiento las que me sobran para el Club Olimpia, a toda la gente que desde un principio me apoyó incondicionalmente hasta hoy día. Increíble lo de la hinchada, gracias de corazón por todo y perdón por tan poco. Algún día me gustaría volver en otras circunstancias a devolverle toda la alegría que me dio a mí la gente de Olimpia", comenzó diciendo Cañete.

Y añadió: "Gracias a Pedro Troglio por haberme dado su voto de poder formar parte de esta maravillosa institución. Hasta pronto manada, estén seguros que se ganaron un hincha más este donde este. Aguante Olimpia toda la vida”.

José Cañete de esta manera se marcha sin pena ni gloria del fútbol hondureño luego de que llegó al Olimpia en enero del 2020 y se despide con un gol marcado.

En el presente Torneo de la Liga Nacional solo tuvo acción en un partido.