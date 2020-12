Troglio explotó contra Vargas: "Estoy podrido de que hable de mí y del Olimpia, se comió 12 contra los mexicanos"

Tegucigalpa, Honduras.

No se escondió y salió a dar la cara. El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, habló en conferencia de prensa luego de que Marathón les ganara la posibilidad de disputar la finalísima del Torneo Apertura 2020 al quedar como el ganador de las vueltas regulares con un global de 2-3.

Troglio felicitó únicamente a los futbolistas del Marathón por lograr el objetivo y arremetió contra su colega argentino Héctor Vargas, quien en la previa había criticado al Olimpia por su fútbol en el partido de semifinales de la Concachampions frente a Tigres de México, en el cual el equipo blanco quedó eliminado.

"Estoy contento por el trabajo de los muchachos, me representaron tal como yo lo esperaba, lamentablemente no alcanzó el margen de goles, quiero felicitar solamente a los jugadores de Marathón por el logro que han tenido, la verdad que siempre se han comportado bien, los felicito. Y después en cuanto al esquema, creo que nos vieron jugar a nosotros contra Tigres y hoy nos esperaron ellos atrás metidos, como el técnico de Marathón había dicho que nosotros habíamos sido mezquinos allá en la burbuja (de Orlando), bueno ellos hoy fueron mezquinos acá y nos esperaron todos metidos atrás, no pasaron de la mitad de la cancha, hicieron tiempo, está bueno que hayan aprendido de eso que hicimos nosotros y les dio resultado, pero quiero felicitar a los jugadores, se merecen mis felicitaciones, han hecho una gran llave y se han ganado esta posibilidad de jugar la finalísima", empezó diciendo Troglio antes de recibir la primera pregunta.

¿Qué rescata de este partido y que le faltó al Olimpia en ataque? le preguntaron al técnico sudamericano, a lo que respondió: "Nos faltó nada más concretar el gol, tuvimos muchas ocasiones antes, tuvimos cuatro o cinco situaciones muy claras y no las concretamos, si lo concretábamos antes seguramente que el partido se podía haber resuelto de otra manera, pero bueno, llegó tarde. Me queda la satisfacción que los jugadores hicieron todo lo que pedimos, que dejaran el alma, que vienen jugando cada tres días y lo vienen haciendo de primera, hoy han corrido como locos porque el otro día cuando perdimos era porque estaban cansados, pasaron tres días nada más, hoy tenían que estar más cansados y corrieron más que el rival y lo pasaron por arriba".

A Troglio no le gustó que después de jugar ante Tigres le tocó enfrentar al Marathón a los pocos días. "Tengo que hacer una crítica constructiva, no entiendo por qué se jugaron los repechajes mientras nosotros estábamos en la burbuja, para mí es una falta de respeto, esos partidos se tenían que haber estado jugado hoy a la par nuestra porque ahora tanto Marathón como nosotros tenemos que ir a jugar dentro de tres días una semifinal contra equipos que están descansando, es una falta de respeto en cuanto a la organización".

Y prosiguió: "También me parece una locura que nosotros hayamos ido a jugar tres días después de una final ante Marathón, a una burbuja y después que volvimos jugar a los tres días. Y esto mismo le pasó a Motagua el año pasado cuando tuvo que jugar las dos finales contra Saprissa y en medio le metieron el partido nuestro por la pentagonal. Creo que a partir de ahora, sea Marathón, Motagua, Real España, Honduras Progreso, quien sea, no es normal que juegues tres días antes, tres días después de ir a representar a tu país, me parece una locura muchachos, nos pasa solamente acá, hay que aprender de un montón de lugares de estas cosas, me parece que está mal organizado en ese sentido".

EL ENFADO CON VARGAS

Otro periodista le consultaba a Troglio que en sus palabras se mostraba molesto con el cuerpo técnico del Marathón y lo interrumpió para decir sin tapujos: "Con Vargas nada más". ¿Por qué?

Pedro Troglio no dudó en tirar fuerte contra Héctor Vargas.

"Porque vive hablando de nosotros, vamos a jugar a una burbuja y opina de Olimpia todo mal, hoy jugaste metido todo atrás y vos hablás de nosotros tendríamos que haber salido a jugar y después empiezas a discutir y me recordás que un día me comí siete goles en un clásico, yo le recordé que se comió 12 en un partido contra los mexicanos. Estoy cansado de que hable de mí, de mi equipo, no aguanto más, yo tengo códigos y él creo que no los tuvo, vos no podés hablar siempre de Olimpia, todo contra el Olimpia, basta, por favor, ya aguanté. Yo el otro día, en Marathón fui y le di la mano y había hablado de nosotros, ya me cansé, atrás nuestro un dirigente de Marathón, el mismo señor que nos insultó en todo el partido allá, 100 personas habían en el partido, acá te permiten cinco nada más a nosotros, hoy otra vez el mismo dirigente vino a insultarnos, a mí, yo que no dije nada, entonces no es normal. Yo la verdad, mis respetos para con Héctor, pero personalmente me cansé, porque yo siempre hablo bien, me parece que hay que felicitar a los jugadores que pasaron la llave, no importa si se defendieron, aguantaron y pasaron", dijo.

Siempre del mismo tema: "Estoy podrido de que hable de mí, de Olimpia, lo que yo hago está todo mal, pará hermano, tenés que tener códigos, somos colegas, basta de hablar de mí, te preguntan de tu equipo, habla de tu equipo, no hables de mí, después me haces gesto que me comí siete, sí, me comí siete una vez, y vos te comiste 12, es así el fútbol y te vas a comer 20 algún día también y a lo mejor vas a perder una final, hay que tener respeto entre colegas. Yo siempre hable bien de Motagua, de Diego Vázquez, de él, de Marathón, ya me cansé, por eso quiero hablar bien de los jugadores, unos señores, jugaron el partido, hicieron tiempo, defendieron, la sacaron, la tiraron a cualquier parte, está perfecto, yo no me quejo de esas cosas porque yo las he hecho también, me quejo simplemente de la boquita, basta, no hables más de mí, si clasificas a una semifinal te felicito, no lo lograstes vos, pero lo logré yo y ojalá mañana lo logres vos, te voy a felicitar, está muy mal eso y me pasa acá, porque yo siempre he tirado flores a mis dos colegas argentinos".

Luego dejó un dardo a los periodistas. "Esto ya está, lo que dije ya lo dije, yo generalmente no hablo de los contratos, pero ya me cansé de las habladurías, demasiado, acá no se habla de fútbol, acá venís de jugar y salir entre los cuatro mejores de Concacaf y le vas a buscar la boca a alguien que va a decir algo, no le pregunten, vamos a producir para el fútbol hondureño, esto tiene que ser un orgulloso para el fútbol hondureño, no ir a buscar a quien va a tirar mierda. Hay una equivocación. Hay que seguir trabajando, esto no terminó hoy, este campeonato termina dentro de un mes, vamos seguir peleando para llegar a la finalísima, Dios quiera que podamos, y verdaderamente con un equipo muy difícil porque Marathón aprovechó los errores y el cansancio nuestro y hoy no nos alcanzó, le volvimos a ganar al Marathón, de los últimos siete partidos le ganamos seis, es muy bueno, pero nos quedo corto en la llave, felicitó al Marathón, si clasificó fue porque lo mereció, es un buen equipo con muy buenos jugadores".