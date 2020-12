Messi, dolido por Maradona: "No lo podía creer, su muerte fue algo terrible"

Barcelona, España.

El jugador del Barcelona, el argentino Lionel Messi, desveló que conoció por un mensaje de su padre la muerte de Diego Armando Maradona, que calificó como "algo terrible y en ese momento, una locura".

“Estaba en casa, me llegó un mensaje de mi papá y puse la tele y me enteré de todo. Una locura, no lo podía creer. Sabíamos que Diego no estaba bien pero nadie imaginaba eso. Fue algo terrible. En ese momento una locura”, dijo Messi en una entrevista concedida a La Sexta, reconociendo que recibió un mensaje de su padre Jorge dándole la mala noticia.

Sin embargo, el actual jugador del Barcelona no imagina que su funeral sea como el de Maradona, ni quiere pensarlo. “No lo imagino ni quiero pensarlo. Pero era normal por lo que fue Diego, lo que hizo por Argentina, lo que siente el argentino por él… Era de esperar que fuera una locura así porque se merecía todo”, comentó.

Messi asegura que no piensa en la muerte y sobre si le tiene miedo, ha respondido: “Sí, pienso qué pasará cuando ya no esté más, cómo seguirá, qué habrá, cómo quedarán mis hijos, mi familia… Pero no mucho, intento de que sean pocas veces”.

HOMENAJE A DIEGO

Recordamos que Messi rindió un emotivo homenaje a Maradona celebrando un gol con el Barcelona mostrando una camiseta de Newell’s como la que utilizó Diego en su etapa en el equipo argentino.

“Me la regalaron la gente de Newell’s y la tenía guardada. Me pareció que era el momento de hacerlo así”.

Sabía que iba a marcar: “Sí y eso que últimamente no podía concretar ocasiones. Pero ese día fui sabiendo que tenía que hacer el gol y cuando menos lo busqué apareció el gol y lo pude celebrar y dedicárselo”.

Jugadora que se dio la vuelta en homenaje a Maradona: “Cada uno es libre de hacer lo que quiere. No todo el mundo le haya gustado Maradona, seguramente a nivel deportivo y lo que hizo en el fútbol a todo el mundo, pero en su manera de vivir a unos les gustará y a otros no”.