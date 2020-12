Jonathan Rubio: “En 2021 debemos estar en nivel máximo y rendir”

San Pedro Sula, Honduras.

A nivel de Selección y equipo, Jonathan Rubio espera rendir al máximo el próximo año. Tiene la gran ilusión de volver a jugar en primera división en el exterior y lograr éxitos con Honduras en la Copa Oro y eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

“Sabemos que fue un año difícil para todos, no fue el mejor, fue complicado por el covid. En lo personal, contento con la participación en el Tondela porque logramos la permanencia, con la Selección después de un año nos volvimos a encontrar y no se lograron los resultados que queríamos, pero se ganó en otras cosas, como refrescar temas. Confiando en Dios que 2021 será mejor”, comentó el sampedrano de 24 años.

Y agregó: “Mantengo la ilusión de volver a primera división, gracias a Dios he tenido mucha participación con el Chaves”.

Jonathan Rubio se destacó en la temporada 2019/2020 con el CD Tondela de Portugal y fue nombrado el MVP del equipo. Inesperadamente no continuó con el club luso, porque el Huesca, dueño de su pase en ese momento, quería venderlo.

Rubio acumula 233 minutos en tres juegos con Chaves. Juegan el domingo con Académica (5:15 am).

Ahora su presente es el Chaves de la segunda división portuguesa en la que se encuentran peleando para ascender. Están en la séptima posición con 18 unidades y los dos primeros lugares suben a la élite lusa.

PRÓXIMO AÑO

Jonathan Rubio visualiza un 2021 con mucha competencia. “Si Dios nos permite, en 2021 nos vamos a quitar todas las ganas de 2020 de poder jugar, de estar juntos en la Selección. En 2021 habrá bastantes partidos, Copa Oro, Liga de Naciones, eliminatoria y debemos venir en esa línea. Los últimos dos partidos (Nicaragua 1-1 y Guatemala 2-1) no fueron los resultados que queríamos. Hay muchas circunstancias que han afectado, de estar parados y no estar juntos por un año, y eso influye. Mejor que estos resultados pasaran ahorita y no después cuando sean partidos oficiales”.

El mediapunta mencionó que tienen que estar a tono físicamente y participando a nivel de equipos para revertir la situación que les ha afectado a muchos.

“Eso nos comunica el cuerpo técnico de la Selección, que debemos estar en alto nivel con equipos y llegar a la Selección en la parte física a un 100%. Hay viajes y muchos partidos, todos seguramente tendrán esa oportunidad. La verdad es lo que nos dicen: jugar la mayor cantidad de minutos, ser profesionales, de cuidarnos mucho. La competencia en 2021 será importante y debemos estar a un máximo nivel para rendir”.

Jonathan Rubio se ha ganado la entera confianza del entrenador de la Selección, Fabián Coito.

COMPATRIOTAS EN PORTUGAL

Rubio valoró que los cuatro hondureños en Portugal se llevan de la mejor forma. “Nos llevamos bien, mantengo una muy buena relación con todos, con Bryan Róchez, Jorge Benguché y Alberth Elis, siempre pasamos en contacto. Es bonito ver a tanto compatriota jugando en Portugal. Tenemos que dar lo mejor y que puedan venir otros compatriotas y poner el nombre de Honduras en lo más alto”.

Jonathan es uno de los nombres nuevos en la Selección de Honduras y seguramente estará en la Copa Oro y en el inicio de la eliminatoria. “Todos esos partidos serán especiales. Serían mis primeros torneos y espero estar a la altura para dar mi granito de arena”.