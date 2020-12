Gattuso revela la enfermedad que sufre: “Llegué a escuchar rumores de que me quedaba un mes de vida”

Nápoles, Italia.

Gennaro Gattuso, entrenador del Napoli, habló sobre la enfermedad que sufre, después de que se le haya visto en varios encuentros con un aparatoso parche en su ojo derecho.

El motivo, como él mismo desveló tras el partido ante el Torino (1-1), tiene nombre: miastenia ocular. Una enfermedad que consiste en el debilitamiento de los músculos oculares y provoca visión doble o párpados caídos.

“Tengo miastenia, hace diez años que sufro por ella, es la tercera vez que me golpea. Esta vez fue fuerte, pero todo pasará, el ojo se arreglará. Veo doble, es difícil estar de pie, solo un loco como yo puede conseguirlo”, explicó el exjugador.

Así se mostró Gattuso ante los medios tras el partido contra Torino.

“Ver doble las 24 horas del día no es fácil. Pero no me gusta que la gente se emocione al verme así”, añade el que fue uno de los centrocampistas más duros de la Serie A, en la primera década del siglo XXI.

Pese a las dificultades que le supone para desarrollar su trabajo, Gattuso se muestra optimista para seguir adelante con su labor como entrenador y, además, lanza un importante mensaje.

“Quiero decirle algo a los chiquillos que no se ven guapos en el espejo. La vida es bella y hay que enfrentarla sin esconderse. No se preocupen, mirar hacia adelante porque la vida es muy bonita y merece ser vivida. Mi problema en el ojo pasará y volveré más guapo que antes”, aseguró.

Además, dejó claro que piensa seguir adelante mientras pueda: “No me gusta vivir momentos así, pero lo acepto porque en la vida hay cosas peores. Hago lo que me gusta, esta es mi vida y si debo decidir como irme, quiero que sea donde pasé toda mi existencia: en el campo”.

El entrenador del Napoli ha usado un parche en el ojo derecho.

“Sé que mis jugadores sufrieron viéndome así. He leído que estaba muerto, llegué a escuchar rumores de que me quedaba un mes de vida... Tranquilos, no me muero. Estoy vivo”.

Esta enfermedad viene de lejos. Hace ocho años, en sus últimos días como profesional, ya se dio cuenta de la situación. “Con 34 años, durante un Milan-Lazio, jugué media hora con un ojo solo. Choqué con un jugador, pensé que era un rival y, en cambio, era Nesta. Los músculos de los ojos no funcionan bien, y ves los objetos en cuatro o cinco posiciones distintas. Los médicos todavía no entienden cómo pude jugar 33 veces así”.

AGÓNICO EMPATE

El Napoli disputó el miércoles su tercer partido sin victorias, tras el 1-1 contra el Torino, después de perder en los últimos días frente al Inter y la Lazio. Este miércoles en el estadio Diego Armando Maradona, Lorenzo Insigne rescató un punto en el minuto 93, pero no pudo matizar una prestación insuficiente.

“Llegamos a este partido (ante el Torino) exhaustos, tenemos tantos jugadores cansados”, explicó Gattuso, quien agregó: “Hemos estado jugando cada tres días durante cuatro meses. Necesitas tener las piernas, los músculos y la cabeza listos, incluso yo con el problema de los ojos no soy yo mismo”.