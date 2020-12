Jenny Fernández: un 2020 con covid, divorcio y lecciones aprendidas

Redacción.

Como un año atípico, difícil, pero de mucho aprendizaje define la periodista deportiva Jenny Fernández el año 2020. Así lo vivió la insigne presentadora de Diario Deportivo DIEZ y también corresponsal de la cadena ESPN.

Desde el punto de vista profesional, la hondureña asegura que el covid obligó al rubro deportivo a reiventarse y adaptarse a nuevas tecnologías por completo.

"Por la pandemia no podíamos ir a la oficina, al estudio de grabación, pero aun así tocó trabajar y buscar nuevas tecnologías. Yo instalé no se cuántos sets de televisión en casa, en cada esquinita grababa. Me tocó poner las luces, ser la presentadora, productora, camarógrafa, ser de todo para poder cumplir con nuestra responsabilidad, pero cuando amas lo que haces, no es un trabajo", afirma la sampedrana.

Pionera

Lo más de 19 años de experiencia de Jenny la convierten en una de las profesionales más destacadas de la escena deportiva en Honduras, un escenario muy escazo de rostros femeninos, aunque esto no ha cohibido a la hondureña de abrirse paso y brillar.

"Empecé muy chica y he ido creciendo. Cuando uno piensa que tiene un techo y que ya sos lo que sos y haz hecho radio, medios escritos, televisión, redes sociales, aparecen los 'streaming', nuevas formas de conectarse con la gente, vas creciendo y te vas adaptando, y no solo eso, aprendes a desenvolverte y desarrollarte", explica Fernández.

Jenny recuerda que cuando tenía 16 años temblabla frente a la cámaras y era muy insegura. "Ahora cuando me paro a una cámara y comienzo a decir lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que pienso, cuando estudio y me preparo, ha sido una evolución de 180 grados. Una Jenny completamente diferente, con mucho recorrido y experiencia, pero sobre todo con mucha necesidad y hambre de seguir aprendiendo y creciendo. Todavía tengo mucho camino por recorrer", reflexiona la periodista que también trabajó para Televicentro y Sulavisión.

La pandemia no solo cambió su forma de trabajar, también tocó su salud, ya que a mediados de año, Fernández dio positivo por coronavirus y asegura que es una de las peores experiencias de su vida.

"Fue algo que no publiqué en mis redes sociales y muy poca gente lo supo. Un familiar se contagió, ayudamos, lo apoyamos, cometes un error y te terminas contagiando. La pasé bastante mal, estuve en mi casa, aislada en mi cuarto por 35 días. Mis síntomas fueron progresivos, aunque no perdí el olfato ni el gusto, mi mayor síntoma fueron las fiebres, de 40 grados", comparte Jenny.

Momento de quiebre

La honureña afirma que llegó a delirar por la fiebre alta. "Una noche creí que iba a ser la última. Tuve miedo, lo que sentí, mi cuerpo ya no resistía. Sola en mi casa, en mi cama, ese creo que fue el momento de quiebre de mi vida y me dije, hay cosas que no estoy haciendo bien, tenés que disfrutar, tenés que vivir, tenés que ser feliz, porque no sabes si mañana vas a estar", profundiza.

"La gente piensa que el covid es una broma, yo no tengo ninguna enfermedad base, soy una mujer que siempre ha hecho ejercicio, me alimento super bien, pero siempre pensé y sigo pensando que el covid es una lotería. No sabes cómo te va a tocar, como va a reaccionar tu cuerpo, y aunque a mi no me hospitalizaron, para mi lo más crítico fue la fiebre y el aspecto mental. Caes en un bache, una depresión", agrega.

Durante los días más críticos de la enfermedad, Fernández plasma que tuvo que hablar con su jefe y le dijo que quería hacer un programa. "Necesito maquillarme, necesito trabajar. Si me quedo acostada en la cama me voy a poner peor. Psicológicamente estoy colapsando, mi cuerpo está colapsando, necesito hacer algo porque soy una mujer hiperactiva", recuerda Jenny, a lo que su jefe accedió. Aunque casi desvanecida y llevando su cuerpo al límite, estas pequeñas acciones ayudaron a la periodista a sobrellevar la situación y salir a flote.

"En mi caso no quedaron secuelas, solo una mínima, en la pierna izquierda por la noche siento escalofríos. No todas las noches, pero es algo mínimo en comparación a las secuelas que quedaron en otras personas, que no solo son físicas, sino también psicológicas", reflexiona.

Su divorcio

Pero además del covid, la presentadora de televisión también tuvo que enfrentar otra situación muy difícil en su vida personal, su divorcio de Wilfredo Ramírez, quién fue su esposo por cinco años. "No estoy acostumbrada a hablar de mi vida privada, he sido muy reservada con eso. Nunca me ha gustado exponerla, aunque he estado expuesta yo y en el ojo del huracán, pero por mi trabajo, no por mi vida privada", asevera Jenny.

"Estamos en un proceso de divorcio, sin vuelta atrás, un proceso de mutuo acuerdo, porque yo así lo decidí. Entendí que en la vida no puedes tolerar ciertas cosas, en un matrimonio si hay algunas cosas que puedes tolerar, otras no. Pero la deslealtad, falta de compromiso, el que no te valoren, pero sobre todo que no te respeten, eso no tiene precio. En algún punto yo perdí mi paz, perdí el ser yo, mi esencia como mujer, como profesional. Hace cinco años puse en pausa todo, practicamente mi carrera. Desaproveché oportunidades porque pensé y aposté por un proyecto de vida que no funcionó, fracasó, no fui yo la que fracase, no fui yo la que tuvo la culpa, hoy salgo con la frente en alto y me siento en paz conmiga misma porque lo di absolutamente todo, pero no puedes estar con una persona que no sabe lo que quiere, con una persona que al final es una piedra en tu camino, y que por por ese tema del machismo no te deja desarrollarte como profesional y mujer, y porque crees que las comodidades y el dinero lo es todo", ahonda Fernández en su vida personal.

La periodista ha vivido y visto situaciones en que las mujeres se quedan siendo infelices, y "eso sí es un fracaso, cuando vos te quedas en un lugar donde no eres feliz, por el que dirán, por la comodida, todo eso lo pensé y dije, eso no me hace feliz, no me hace ser yo", menciona Jenny.

"Ya no quiero que me relacionen con él, es un capítulo cerrado de mi vida y no tengo pensado abrirlo, ya tiene su punto final", puntualiza. "Fueron muchos momentos, gota por gota, llenando el vaso, habían muchas personas que me decían que era una situación normal en el matrimonio, pero no es normal la infidelidad, la falta de respeto, dejar de ser vos mismo, no es normal dejar de ser feliz para hacer feliz a otro", recuerda Jenny sobre las razones que la llevaron a separarse de su expareja.

"No eramos compatibles y está bien, cada uno debe tener su espacio, siempre y cuando no le faltes el respeto a la persona con que estás. Olvídate si hay un contrato firmado, relación, matrimonio, noviazgo, lo que sea, desde el momento en que te fallan no hay confianza y no existe la palabra lealtad. Yo he crecido y he trabado en un mundo de machismo, porque el deporte así es, el fútbol así es. Yo viví y experimenté eso en mi relación", explica la joven sampedrana.

"Legué al punto de tener que cerrar mis redes sociales, si hacía una entrevista no me podía reír con el entrevistado, habían ciertas entrevistas que no podía hacer. Cuando te das cuenta de todo este tipo de situaciones, decís, ya no más. No era feliz y de verdad decía si tenía que safrificar todo. En mi caso no hubo ninguna restricción o limitación, pero yo si las tuve. En el fondo yo sabía que no estaba bien, ahora me doy cuenta que no conocía a la persona con la que estaba", asegura.

"Viví en una relación tóxica. Yo lo di todo, no me guardé absolutamente todo, no es bueno que uno lo diga, pero fui leal, fui una extraordinaria mujer, intachable en todos los sentidos y mujer en todos los sentidos. ¿Que cambiaría? No hubiese aceptado todas esas prohibiciones, no hubiese aceptado someterme a esa violencia psicológica, porque la violencia no solo es física, eso cambiaría", explica la presentadora de Diario Diez.

Sobre todo lo que vivió en el trancurso del año, la periodista detalla que todo este 2020 fue de muchas lecciones y aprendizaje. "Fue un año de date cuenta, date cuenta quién sí es importante y quién no. Un año donde no ibas a tener todo lo que querías, sino que era un año para valorar todo lo que tenías. El tiempo es oro y lo más importante y la riqueza es la salud y la vida. El valor de la vida realmente es ser feliz, no la otra persona, uno mismo", puntualiza Jenny.

"Después de todo lo que viví, estoy respirando, estoy saliendo a flote. Me siento, no feliz, pero estoy en paz. Siento que estoy volviendo a ser yo, la que me gusta trabajar, la que disfruta lo que hace, la que tiene muchísimos proyectos, muchos sueños y metas. Eso es la luz al final del tunel de lo que viví y tuve que pasar este año. Antes de la pandemia pensaba que tenía una vida y relación perfecta y feliz, no tenía problemas, pero era el momento de darme cuenta que nada de eso tenía. Lo único que tenía era a mi misma, y así me siento ahora, una mujer diferente, ya cerré un capítulo y estoy ansiosa por escribir uno nuevo", continúa Fernández.

Para el año nuevo, la sampedrana desea enfocarse en su faceta profesional, como mujer y persona y con confianza de los grandes proyectos que están por llegar a su vida. "ESPN me dijo que si hay una oportunidad para trabajar en México o EEUU, el próximo talento de exportación soy yo, estoy esperándola con ansias, ellos me tienen consideración", finaliza.