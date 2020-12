Pedro Troglio responde al 'Tuca' Ferretti: “Me parece fuera de lugar, en algún lugar nos encontraremos”

Tegucigalpa, Honduras.

La expedición del Olimpia retornó a Tegucigalpa procedente de Orlando, Florida, luego de quedar eliminado de la Liga de Campeones de la Concacaf perdiendo (3-0) contra el Tigres de México en el partido de las semifinales.

Los olimpistas fueron bien recibidos por sus aficionados en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa. Ahí, el entrenador argentino Pedro Troglio se tomó un tiempo para hablar la prensa deportiva que esperaba la llegada del plantel blanco.

Troglio respondió a las declaraciones de su colega de Tigres, Ricardo 'Tuca' Ferretti, quien criticó el fútbol que presentó el Olimpia al final del encuentro y dijo que el equipo hondureño se dedicó a destruir el juego. “Fue un partido que no vale la pena, no deja mucho”, sentenció el técnico brasileño naturalizado mexicano.

RESPUESTA A 'TUCA' FERRETTI

A Pedro no le gustaron esas palabras y contestó. “Me parece totalmente fuera de lugar por parte de un colega, en algún lugar nos encontraremos con un Olimpia más formado. Si él pretendia que no marcáramos entonces se ha dedicado a otra cosa, es parte del fútbol y no hay que buscar excusas. Hay diferencias de jerarquías y la diferencia fue esa, avanzamos a una etapa muy buena”, declaró el argentino.

Pedro Troglio dando declaraciones ante los medios de comunicación.

“Ojalá que a nuestra gente le podamos dar el campeoanto. Si algo falta pues entonces hay 65 millones de euros de diferencia, debemos de entender que no es fácil llegar a esas instancias, hay un diferencia enorme y es difícil. Lo bueno es que luchamos y las corrimos”, añadió Troglio.

Al Olimpia le pasó factura la expulsiión de Deiby Flores tras tocar el balón con la mano en el área merengue, lo que provocó un penal que cambió el partido. Así lo cree Pedro Troglio, “con 10 hombres contra un equipo tan fuerte se hizo más difícil”, consideró.

“Si hubiéramos llegado al medio tiempo con 11, en el segundo tiempo se hubiese llevado igual, si vos en tantos años de historia en un club llegás a solo dos semifinales entonces te demuestra que no es fácil. Hay que ir potenciando al equipo para que la brecha no sea tan lejana, aunque claro, en lo económico si habrá diferencia. A ver si pasan los demás equipos en los próximos años y no solo Olimpia, sino que los demás equipos centroamericanos”.

PALABRAS A DEIBY FLORES

El técnico argentino fue alentado por los aficionados del Olimpia.

Siempre sobre el juego contra Tigres, el timonel del Olimpia reveló lo que habló con el mediocampista Deiby Flores luego de la eliminación. Asegura que no había nada que reprochar.

“Que se quede tranquilo, son situaciones y la mano se saca por instinto, esto pasa en el fútbol. Me gustó todo de Olimpia, estamos jugando a un nivel muy distinto al nuestro, ¿qué podemos recriminar si llegamos a la semifinal? Me gustaría volver a pelearlo nuevamente”, comentó.