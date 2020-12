Mohamed Salah no cierra la llave de jugar con Real Madrid o Barcelona

Londres, Inglaterra.

Mohamed Salah, la gran figura egipcia de Liverpool, no tiene clara su continuidad en el club con el que tiene contrato hasta 2023. De hecho, no ve con malos ojos salir de la Premier League para probar suerte en otra liga.

"¿Jugar en el Madrid o en el Barça? Quién sabe, puede ser. Son dos equipos top y no sé lo que pueda pasar en mi futuro. Por ahora estoy centrado en el presente con Liverpool, en ganar la Premier y la Champions, pero eso no quiere decir que me quedaré acá siempre”, dijo en entrevista con diario AS.

En cuanto a abandonar la liga inglesa, Salah respondió a la difícil pregunta. “Ahora mismo puedo decir que todo está en manos del club. Por supuesto que quiero batir récords aquí, pero depende de ellos”.

Salah, entre tantas respuestas, se acordó también de Diego Maradona, quien falleció el pasado 25 de noviembre.

“Es una noticia triste para todos, como se puede ver. El mundo estaba en shock. Era una inspiración para la mayoría de los futbolistas, o tal vez para todos. Hizo algo especial en Napoli y con la selección de Argentina”.