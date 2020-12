Thierry Henry a Pedro Troglio: "Espero que Olimpia siga muy lejos en la competición"

Orlando, Florida, Estados Unidos.

El entrenador francés Thierry Henry, del Montreal Impact, quedó orgulloso por la entrega de sus jugadores pese a la eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf frente al Olimpia de Honduras.

'Tití' Henry se presentó a la rueda de prensa muy sereno, aseguró que no tiene nada que recriminar a su equipo. El conjunto canadiense ganó 0-1 en el juego de vuelta, pero dijo adiós al torneo por la derrota 2-1 de la ida y los dos goles de visita que anotó el Olimpia.

Satisfechó por el triunfo a pesar de quedar afuera, pues "vencimos a un equipo que no había perdido en mucho tiempo, merecimos ganar. No pudimos anotar el segundo gol, no pasó. Entrenamos seis veces antes de este partido, no tengo que nada que reprocharle a mi equipo, lo intentaron y lucharon".

Henry se mostró contento por la imagen de sus dirigidos. "Cuando llegué dije que este equipo iba a tratar de jugar contra cualquiera, tenemos que seguir haciendo eso. Cuando veo la forma en que jugamos hoy contra un equipo que es muy dificil, podemos hacerlo en la siguiente temporada".

SUERTE A OLIMPIA

El exfutbolista que salió campeón con Francia en el Mundial de 1998 deseó suerte al Olimpia en lo que resta de la Concachampions, así se lo hizo saber al propio Pedro Troglio, según contó él mismo en la conferencia.

"Espero que Olimpia siga muy lejos en la competición, eso le dije a su entrenador. Si hablamos de hoy, es verdad que no entrenamos en 14 días y ganamos contra un equipo que no había perdido en mucho tiempo. Suerte a Olimpia".

Para finalizar, el técnico galo habló de la actuación del futbolista hondureño Romell Quioto en el partido. "Romell trabajó mucho, aguantó el balón para los extremos. Sin mucho entrenamiento, hemos jugado muy bien y tuvimos la oportunidad de ganar el partido. Enhorabuena para Olimpia y que sigan hasta el final".