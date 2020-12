Olimpia vs Montreal Impact: Los blancos a sellar el boleto a semifinales de la Concachampions

Orlando, Florida.

La Liga de Campeones Concacaf 2020 hace su regreso triunfal hoy cuando el Olimpia de Pedro Troglio se enfrente al Montreal Impact en el partido de vuelta de cuartos de final en el Exploria Stadium de Orlando, Florida. Inicia a las 7:00 pm.

Han pasado cerca de nueve meses desde el partido de ida en Canadá, el León ganó 2-1 y luego hubo reprogramación de fechas y cambio de formato debido a la pandemia del COVID-19. Ahora el torneo se desarrollará por completo en Florida.

CÓMO AVANZA OLIMPIA

Los blancos avanzarán a semifinales si ganan o empatan. El Olimpia no pierde su condición de local en este duelo, y de caer 1-0 también pasará a la siguiente ronda.

En caso de empate en puntos y diferencia de goles, el mayor número de tantos marcados de visita es el primer criterio de desempate. Si Impact gana 2-1 en los 90 minutos, todo se define en penales.

En el Montreal Impact, Romell Quioto se destacó con nueve goles en la temporada de la MLS y el club es dirigido por el francés Thierry Henry. “No será fácil, Olimpia no pierde muchos partidos. Tenemos que enfocarnos en lo que podemos controlar. No hemos tenido muchos entrenamientos y no nos ponemos a llorar. Sabemos cómo fue ese primer partido, pero un equipo que no pierde se llena de esperanza”, mencionó en la previa el entrenador francés.

El técnico del Olimpia, Pedro Troglio, afirmó que “vamos con mucha fe de estar entre los cuatro mejores. Simplemente tenemos que tener mucho trabajo en equipo”.

De avanzar el León, su rival en semifinales se conocerá hoy mismo. Tigres de México y New York City de la MLS se enfrentan a las 9:30 pm en el Exploria Stadium con la ventaja de 1-0 en favor de los mexicanos.

POSIBLES ALINEACIONES:

OLIMPIA: Edrick Menjívar, Maylor Núñez, Johnny Leverón, Elvin Casildo, Javier Portillo, Edwin Rodríguez, Deiby Flores, Carlos Pineda, Michaell Chirinos, Jerry Bengtson y Yustin Arboleda.

Entrenador: Pedro Troglio (ARG).

MONTREAL IMPACT: Clement Diop, Rudy Camacho, Rod Fanni, Joel Waterman, Amar Sejdic, Samuel Piette, Zachary Brault-Guillard, Emanuel Maciel, Orji Okwonkwo, Víctor Wanyama y Romell Quioto.

Entrenador: Thierry Henry (FRA).

ÁRBITRO: Daneon Parchment (Jamaica).

ESTADIO: Exploria (Orlando, Florida).

HORA: 7.00 PM.

TRANSMITE: ESPN 2 y Fox Sports 2.