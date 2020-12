Alex López: "Confío que Olimpia pueda pasar del Montreal"

San José, Costa Rica.

“La tercera es la vencida” reza un popular dicho. Y eso puede pasar para el futbolista hondureño Alex López, quien logró clasificar a una nueva final con la Liga Deportiva Alajuelense en el fútbol de Costa Rica.

El mediocampista catracho tiene la confianza de poder lograr esta vez el título que se le ha negado en las últimas dos finales consecutivas que disputó con los manudos. Ahora, su equipo se las verá contra el Herediano para definir al nuevo campeón del Torneo Apertura 2020.

"Contento porque he pasado cosas buenas y malas aquí en Costa Rica y hasta el momento llego a una etapa que se vuelve a clasificar a una tercera final consecutiva, es motivamente porque uno ha estado haciendo las cosas bien estos últimos tres torneos", empieza diciendo durante una entrevista con Diario La Prensa.

Las críticas lo han hecho más fuerte a López, quien cometió dos errores garrafales en las dos finales anteriores. En la del 2019, falló un penal contra Herediano, buscará la revancha, y en junio del presente año perdió un balón que provocó el gol del Saprissa que se coronó como monarca.

"Yo digo que gracias a Dios he tenido la fuerza mental, obviamente tengo a muchas personas al lado mío que me han ayudado, me he agarrado primeramente de Dios, que es quien me ha dado la fortaleza, mi familia y algunos amigos que me han apoyado en ese aspecto. Las dos finales anteriores me han servido mucho en madurar en el aspecto futbolístico, no es fácil levantarse, para mí lo más fácil era irme del equipo y olvidarme de todo, al final me quede porque se que tengo la capacidad, tengo mi anhelo y mi sueño de poder quedar campeón con la Liga y fue uno de los objetivos que yo me plante desde que llegué al país", comentó.

JUGADOR IMPORTANTE

Alex López ha sido un jugador muy determinante en esta temporada, aportando asistencias y goles que han servido para llegar hasta donde están. "Siempre me he caracterizado por lo que dicen los demás, por tener un buen pase, una buena pegada, una buena visión y creo que yo lo he puesto en práctica aquí en Costa Rica, me ha servido mucho, no solo en asistencias, llevo 17 goles aquí en Costa Rica, 40 asistencias hasta el momento y a la misma vez de sentirme bien como persona me ayuda a no conformarme sino que a seguir trabajando de la misma manera".

Y agrega: "Si yo me hubiera quedado en ese bache que he tenido en las finales, he cometido dos errores que me han hecho las cosas difíciles más que todo con la gente. La junta directiva y mis compañeros siempre han confiado en mi y eso es lo que a mi me ha motivado. Ahora ya estar peleando puestos de asistencias con grandes jugadores como Mariano Torres, Marvin Angulo o el mismo (Randall) Azofeifa de Herediano, me llena mucho de satisfacción. Lo que más deseo es quedar campeón, pero sí, eso significa que estoy haciendo bien las cosas".

El centrocampista hondureño quiere reinvindicarse y darle una alegría a los aficionados del Alajuelense. "La afición da un punto muy importante en este equipo, por eso le dicen el equipo de su gente. Ahorita en estos momento de poder sentir a la gente solo es por redes sociales, lo que uno se encuentra en las calles porque lastimosamente no se ha vuelto a los estadios por lo de la pandemia. Antes de comenzar la semifinal llegaron a apoyarnos a las instalaciones, a cantar, eso es de agradecer, es bonito, uno se siente con ese apoyo".

Alex López ha sido un jugador importante en el Alajuelense.

El club tico cuenta con una sede a la altura de grandes equipos de Estados Unidos, según cuenta López. "Lo que nosotros tenemos aquí es algo espectacular, son instalaciones que se parecen a las de la MLS, la Liga va por buen camino, tiene directivos y personas que han aportado mucho en el equipo".

DUELO OLIMPIA-MONTREAL

Alex López tiene pasado olimpista y como tal opinó del partido que disputará el Olimpia el martes contra el Impact Montreal en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

"Yo siento que Olimpia este torneo de Concachampions lo ha hecho de una manera extraordinaria, le fue a ganar al excampeón de la MLS, el Seattle Sounders, no es fácil. Ahora está jugando contra un equipo que los últimos 10 partidos venía en alza y venía complementándose bien, lo que es el Impact, pero Olimpia está pasando momentos muy buenos en Honduras, hablo con muchos amigos de Olimpia y es el momento de que Olimpia de un paso al frente y creo que pueden sacar la serie, ya lo que se venga más adelante lo tendrán que jugar con inteligencia porque va a ser a un partido y en una cancha neutral. Confío de que Olimpia pueda pasar de Montreal", expresó.

SOBRE ROMELL QUIOTO

López también se refirió a su excompañero de equipo y selección Romell Quioto, quien es titularísimo en el equipo canadiense y comentó que el haberse ido al Impact Montreal le ha ayudado mucho tras las situaciones negativas que estaba viviendo el jugador.

"Anda encendido el 'negrón', mi hermanito, a mí me alegra porque paso un duro momento y ya cuando él sentó cabeza, las cosas le han salido de la mejor manera, él necesitaba irse a un lugar donde estuviera solo y porque a mi hermano le dan cuerda y el hombre se suelta ja ja ja ja", comentó.

"Va a ser una fase muy difícil, cuando Olimpia los agarró a Seattle y a Montreal fue en pretemporada, ahorita ya es diferente, siento que en Olimpia en ese momento no tenía un equipo tan compacto como lo tiene ahora, si tú miras Olimpia en su plantel tiene hasta para hacer tres equipos, el segundo equipo puede ser titular en cualquier otro lado, el entrenador Pedro Troglio tiene la oportunidad de elegir los mejores once, sino en la banca va a tener excelentes jugadores que en cualquier momento le pueden hacer alguna ayuda", añadió.

Hoy en día Quioto juega en la posición de 9 en el conjunto de Thierry Henry, ya no lo hace de extremo por la derecha y eso le ha dado la oportunidad de marcar más goles. "No me sorprende, yo lo he tenido como compañero en Olimpia, en la Selección Sub-23 y en la Mayor, yo siempre lo he dicho, Romell es uno de los jugadores que facilmente estuviera jugando en Europa porque tiene la capacidad, a pesar de ser un jugador muy rápido, tiene mucha calidad técnica. Él necesitaba un cambio de aire, sabía que no estar en la Selección tenía que ponerse las pilas y regresar al nivel de él porque es un jugador importante para la Selección, es un goleador nato y ahora jugando de 9 y metiendo más goles quien lo aguanta", dijo entre risas.