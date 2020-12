Desvelan tremenda bronca de Koeman con Riqui Puig: "Tú eres el filtrador"

Barcelona, España.

Otra vez el FC Barcelona está en el ojo del huracán, sobre todo su entrenador Ronald Koeman. Los resultados deportivos no acompañan al equipo que dirige el holandés y empiezan a salir a la luz tensiones internas en el vestuario culé, con el técnico como protagonista.

El diario 'El País' ha desvelado este domingo una información según la cual el técnico del Barça se encaró con el joven crack Riqui Puig delante de todos los jugadores del equipo azulgrana en el camerino.

El canterano sobre el que estaban puestas muchas esperanzas no sólo no explota, sino que ha desaparecido de los planes del club. El técnico neerlandés le pidió que se buscara equipo en verano, Puig se negó a irse y ahora está prácticamente expulsado de las convocatorias. En todo lo que va de temporada solo ha jugado 77 minutos, repartidos entre Liga y Champions.

El citado periódico reveló una bronca entre Koeman y Puig, a quien directamente apuntó como el 'topo' de la plantilla culé. "Tú eres un filtrador", asegura el 'El País' citando fuentes del vestuario (es decir: un topo).

Riqui Puig ha pasado casi toda la temporada en las gradas.

Este hecho sucedió después de que, tras el fichaje de Koeman como nuevo técnico del Barça tras la destitución de Quique Setién, el holandés le dijera que no contaba con él para esta temporada y que se buscase equipo en la previa del Torneo Joan Gamper y después de dejarle en la grada en dicho encuentro ante el Elche.

Al entrenador, según se detalla, le molestó mucho que esta decisión suya sobre Riqui Puig no tardara en hacerse pública por eso lo mandó a la grada en la presentación del Joan Gamper y arremetió contra él ante sus compañeros por hacer pública su conversación.

Según asegura en esta información 'El País', parte del vestuario celebró la valentía del nuevo entrenador, pues a muchos no le convence la actitud del canterano, mientras que otros jugadores en cambio no entendieron que no tuviera la misma actitud crítica con Luis Suárez cuando se hizo pública la llamada telefónica entre ambos, donde Koeman le comunicó al uruguayo que lo mejor sería que buscara equipo porque no entraba en sus planes de equipo.

"Lo que dijo Antoine no apunta contra el entrenador sino contra el vestuario", señala esa fuente, sobre las críticas de Griezmann tras la derrota contra la Juventus por 0-3. El francés, que aseguró que en el equipo "falta de todo", es uno de los futbolistas que más polémica ha generado en el club, no sólo por el rendimiento, sino por sus palabras o su dubitativa relación con un Messi cuyo futuro no está nada claro.