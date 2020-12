Marlon Licona, entre lágrimas, pidió disculpas a la afición de Motagua por su error ante Real Estelí

Tegucigalpa, Honduras.

Los últimos días para Motagua no han sido los mejores. El miércoles, las águilas volvieron a decepcionar y quedaron fuera de la siguiente Liga de Campeones de la Concacaf 2021 al ser superado por el Real Estelí, 2-2 el global, (4-2 penales).

En una trágica noche los motagüenses sumaron un nuevo fracaso internacional. Además, ya registran tres juegos consecutivos sin ganar, dejaron ir el liderato el pasado fin de semana en la derrota contra la UPN (1-0). Las alarmas se encienden en el Ciclón Azul que buscará recuperar la memoria el sábado en el cierre del torneo contra Platense.

“Es difícil analizar el partido cuando se comete una fatalidad como la que se dio en los últimos minutos, pero este juego tiene un porcentaje de azar que es difícil establecerlo y al final del partido se presentó. Tengo en la cabeza un tiro en el poste de Kevin López cuando no pudimos concretar el tercer gol. Luego vino una fatalidad porque no es error, después en los penales el ánimo no era el mejor y ellos fueron más certeros. No era para nosotros pasar al otro torneo”, puntualizó Diego Vázquez.

PALABRAS DE LICONA

Marlon Licona fue el protagonista negativo del encuentro contra el Real Estelí tras cometer un grave error que le costó un gol al Motagua, con el que empató el equipo nicaragüense que después se impuso en la tanda de penales.

Por redes sociales, el club azul subió un video donde el portero sale pidiendo disculpas. “Quería aprovechar la oportunidad para disculparme por lo sucedido, ha sido muy doloroso no solo para mí, sino para toda la afición motagüense“, empezó diciendo Licona entre lágrimas.

“El equivocarse es de humanos, nadie se quiere equivocar y más una persona que ama esta institución, bueno me ha tocado a mí así que me toca salir adelante. De antemano disculpas a toda la acción motagüense, cuerpo técnico, jugadores y directiva. Lo que queda es salir adelante y pues confiando en Dios de que vienen cosas mejores, gracias a aquellos que han estado en las buenas y en las malas”, añadió Licona.