El partido PSG-Istanbul Basaksehir​ se jugará este miércoles y con otros árbitros

París, Francia.

El duelo de la última jornada de la fase de grupos de la Champions League entre el París Saint-Germain y el Istanbul Basaksehir​, suspendido este martes por un insulto racista del cuarto árbitro a un miembro del cuerpo técnico turco, se jugará este miércoles, indicó la UEFA.

El partido fue suspendido cuando apenas se había jugado cuarto de hora después de que el cuarto árbitro llamara "negro" al exinternacional camerunés Pierre Webo, actual miembro del cuerpo técnico del equipo turco, lo que provocó un altercado y que los jugadores abandonaran el campo.

En un gesto inédito en la historia de la Champions, los jugadores del PSG y del Basaksehir decidieron abandonaron la cancha como gesto de protesta por los insultos racistas proferidos por el árbitro rumano Sebastian Coltescu contra Webó.

La UEFA anunció una "investigación en profundidad" de lo ocurrido, que la instancia europea calificó de "incidente".

El partido "tras discusiones con los dos clubes se reanudará el miércoles a las 17h55 (11.55 am, hora de Honduras) con un nuevo equipo arbitral", precisó la UEFA.

El árbitro sustituto será el holandés Danny Makkelie y el resto del cuerpo arbitral será de nacionalidad neerlandesa y polaca.

Esta decisión de los jugadores recuerda a las acciones de deportistas de Estados Unidos contra la injusticia racial, un gesto que tomó una dimensión mucho mayor con el movimiento 'Black Lives Matter'.

Si en algunos campeonatos europeos, jugadores y árbitros se habían arrodillado como gesto antirracista, nunca antes un encuentro de la Champions había sido escenario de un gesto semejante.

"Esta noche, los deportistas, los atletas, han tomado una decisión histórica ante una actitud que consideraron inaceptable", tuiteó la ministra francesa de Deportes, Roxana Maracineanu, que aplaudió "el fuerte simbolismo de su gesto y su solidaridad".

En un tuit, el París Saint Germain rechazó "cualquier forma de racismo (que) va en contra de los valores transmitidos por el París Saint-Germain, su presidente, el personal y los jugadores".

El club francés, además, retuiteó un mensaje previo del Basaksehir con el mensaje promovido por la propia UEFA: "Not to Racism #Rescpet" ("No al Racismo #Respeto").