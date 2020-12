Héctor Vargas dispara contra Benigno Pineda y Saíd Martínez: “El arbitraje es manejado por ciegos”

San Pedro Sula, Honduras.

Volvió a disparar. Héctor Vargas, entrenador del Marathón, de nuevo arremetió contra el arbitraje. Y en esta ocasión el reclamo del argentino es sobre el nombramiento de la cuarteta arbitral para el duelo de este día (3:00 pm) con el Honduras Progreso en el estadio Yankel Rosenthal.

Saíd Martínez es el árbitro principal, acompañado por los líneas Christian Ramírez y Walter López, el cuarto árbitro es Marlon Díaz. Vargas aduce que estas decisiones vienen con “suspicacias” con miras al cierre del Torneo Apertura 2020, en donde marchan líderes del Grupo A con 23 puntos.

“Me preocupa el arbitraje del juego de hoy, fue el mismo que nos pitó contra Real de Minas (perdieron 2-0 y dirigió Saíd Martínez) y nos expulsó a dos jugadores, un penal mal cobrado, un gol mal anulado de nosotros. Ahora como premio le dan para que nos dirija contra el Honduras, como queriendo decir que voy a terminar lo que ya empecé en Danlí”, criticó Vargas.

Y agregó más sobre el tema con GOLAZO: “No estamos cómodos con las decisiones que toma el asesor del arbitraje (Benigno Pineda), siempre nos ponen a los que nos perjudican”.

El argentino considera inoportuno el nombramiento de cuatro árbitros de la capital del país. “Los cuatro árbitros de hoy son de Tegucigalpa, me da la impresión que vienen con la mentalidad de hacer algo raro, no es la primera vez que nos pasa esto, por lo mismo la vez pasada nos retiramos de la Copa Presidente, el arbitraje es manejado por ciegos”.

DISPARÓ CONTRA BENIGNO PINEDA

El timonel de los verdes también cuestionó las decisiones que toma el asesor del arbitraje hondureño, Benigno Pineda.

“Me parece que este señor que está dirigiendo el arbitraje en el país (Benigno Pineda) está cada vez peor, en todos lados esa mano de Milton Palacios no se olvida... Ponerme a Saíd en un juego clave para nosotros es incitar a que los jugadores tomen represalias en la cancha”.

El estratega verdolaga cree que buscan bajar a los verdes de la cima. “No sé si les molesta que nosotros estemos de líderes y busquen a toda costa que perdamos puntos y por culpa de los árbitros, es primera vez que cuatro árbitros de la capital vienen aquí, vienen con la mano de Milton Palacios arriba”.

PETICIÓN Y MEDIDAS

Si los verdes vencen al Honduras Progreso y el Vida empata o pierde, se quedarían con la primera posición, por ello Vargas habló con la directiva del club para tomar cartas sobre el asunto.

“Hablé con el presidente Orinson Amaya, el club debe tomar cartas en el asunto, de lo contrario seguiremos avasallados por gente que no nos quiere ver siempre en los primeros lugares”, comentó.

El estratega afirmó que no busca que lo favorezcan, sino que haya imparcialidad al momento de designar los árbitros. “Yo lo he dicho un montón de veces, a mí no me gusta que me favorezcan, pero tampoco que me estén perjudicando siempre, si un árbitro se equivoca, que es normal, no pasa nada, pero que sea repetitivo con expulsiones, penales, es lo que molesta; la verdad, es una manera de ensañarse con nosotros y eso no puede seguir pasando en la Liga”, sostuvo.

El entrenador recordó que “hemos perdido partidos y no ha pasado nada, pero que sigan ensañándose con poner a los mismos que nos perjudican es lo que molesta, hay otros que nos pueden dirigir y no pasa nada”, cerró el entrenador de 61 años y ganador de un título con el Monstruo Verde.