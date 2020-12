'Choco' Lozano dio negativo en nueva prueba y finalmente entra en convocatoria para recibir al Barcelona

Cádiz, España.

El delantero hondureño Anthony 'Choco' Lozano finalmente ha entrado en la convocatoria del Cádiz para el esperado partido contra el FC Barcelona, luego de haber dado negativo en una nueva prueba PCR de coronavirus, anunció este mismo viernes el equipo cadista.

Lozano "había dado positivo en la prueba PCR practicada el jueves, por lo que entró en vigor el protocolo habitual en este tipo de casos. No obstante, la prueba practicada este viernes ha arrojado a última hora de la noche un resultado negativo, por lo que podrá estar disponible para el partido de la jornada 12 de LaLiga Santander", comunicó el Cádiz.

'Choco' Lozano en Cádiz después de llegar procedente de Guatemala donde pasó cuarentena.

El 'Choco' se contagió durante una concentración con la Selección de Honduras en Guatemala, estuvo diez días confinado en el país centroamericano y, cuando dio negativo, viajó a España para reincorporarse a los entrenamientos del Cádiz.

Cervera explicó en horas de la mañana del viernes que 'Choco' Lozano llegó de Guatemala sin problemas, "pero dio positivo el jueves en una PCR" y que ahora "tiene que hacerse una serología y esperar a que tenga anticuerpos, y eso no es tan rápido", por lo que el técnico cántabro lo había descartado para el choque ante el Barça.

"No puedo esperar 24 horas a ver si puede estar. Tengo que saber hoy quién está o no disponible. No me gusta meter y sacar jugadores de la lista", había declarado Cervera.

El Cádiz ofreció temprano la lista de 24 futbolistas convocados para el duelo contra el FC Barcelona y en el que no estaba Anthony 'Choco' Lozano. Ahora sí está el catracho.

Dicho partido se disputará en el Estadio Ramón de Carranza a partir de las 2.00 PM, hora de Honduras.

CONVOCATORIA DEL CÁDIZ: