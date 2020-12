EN VIVO: Juventus, con Cristiano Ronaldo, le gana al Dinamo de Kiev

Turín, Italia.

La Juventus está derrotando por 1-0 al Dinamo de Kiev en Turín en el partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

En la vuelta de Cristiano Ronaldo, que descansó en el empate ante el Benevento, el equipo bianconeri se adelantó en el Juventus Stadium con el gol de Federico Chiesa. El centrocampista italiano cabeceó un centro de Alex Sandro, en el minuto 20. Primer gol con la camiseta juventina del ex de la Fiorentina.

Andrea Pirlo está recibiendo muchas críticas en Italia. Su equipo no carbura, donde suma cinco empates en nueve partidos. Las sensaciones bianconeri no son positivas. Sin embargo, parece que el puesto del inexperto italiano no peligra.

Este partido en casa ante el Dinamo se presenta como la oportunidad perfecta para recuperar buenas sensaciones e ir desarrollando una idea de juego que de momento está muy verde.

Mención especial para la francesa Stephanie Frappart, que se convertirá en la primera mujer en hacerse cargo de un partido de la Liga de Campeones.

LAS ALINEACIONES TITULARES:

JUVENTUS: Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey, A. Sandro; Morata y Cristiano.

DINAMO DE KIEV: Kedziora; Zabarnyi, Popov, Mykolenko; Shepeliev, Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Verbic y Rodrigues.