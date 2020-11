El Montreal Impact anuncia renovación de Romell Quioto

Montreal, Canadá.

Tras su excelente primera temporada en la MLS de Estados Unidos, el Montreal Impact anunció este lunes la renovación de su contrato por dos años más del delantero hondureño Romell Quioto.

Bajo el mando del legendario francés Thierry Henry, "El Romántico" fue el máximo goleador del club en la temporada 2020 con 8 goles. También fue el jugador con más asistencias; 6 en 19 partidos. Aunque lamentablemente el equipo quedó eliminado en la fase de repechaje.

"Estamos felices de anunciar esta extensión de contrato para Romell porque era importante que se quedara con nosotros", expresó Olivier Renard, director deportivo de Montreal Impact.

"A lo largo del año ha demostrado su importancia en el terreno de juego con sus actuaciones, pero también por su mentalidad ganadora y de liderazgo. Es el resultado de su arduo trabajo, pero a él le corresponde seguir trabajando para conseguir los objetivos del club en los próximos años", añadió el dirigente del club de la MLS.

Cabe recordar que Romell Quioto fue rescatado por el Montreal Impact ya que salió del Houston Dynamo luego de que no contaba en ese entonces por el cuerpo técnico del equipo naranja.

