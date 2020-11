Los hinchas dejan de lado su rivalidad para despedir a Maradona

Argentina.



Hinchas de los equipos argentinos, vestidos con sus respectivas camisetas, dejaron de lado la rivalidad para despedir juntos en distintos estadios del país al astro del fútbol Diego Maradona, que falleció este miércoles a los 60 años.



Las zonas aledañas a la Bombonera de Boca Juniors, el estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors, el Juan Carmelo Zerillo de Gimnasia y Esgrima La Plata y el estadio Marcelo Bielsa de Newell's Old Boys fueron los epicentros de las primeras convocatorias.



En las redes sociales y medios de comunicación se organizan manifestaciones en diversos puntos de Argentina para las próximas horas, pero algunos fanáticos del campeón del mundo en México 1986 ya se encontraron en distintos estadios para demostrar su amor al astro del fútbol.



El Juan Carmelo Zerillo de la ciudad de La Plata, conocido popularmente como "el Bosque", recibió sobre todo a hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata, que lamentaron la muerte del que fuera su entrenador desde septiembre de 2019.





Los argentinos exhibieron con orgullo sus banderas, camisetas, gorras y tatuajes alusivos a Maradona.



En las inmediaciones de la Bombonera se vio a hinchas con camisetas de otros clubes abrazarse y cantar junto a los fanáticos del Xeneize.



En la cancha de Argentinos Juniors se congregaron unas 200 personas.



El mítico Obelisco porteño, lugar histórico de encuentro para la celebración de logros deportivos, ya está rodeado de centenares de personas que se acercaron allí para despedir al exfutbolista.





"Diego es un representante del fútbol y yo amo al fútbol. Vine a despedirme de él. Tengo 26 años, no lo pude ver. Vi vídeos y es una locura. Es lo más grande que hay futbolísticamente y nos representa. Es el uno del fútbol", dijo a Efe Julián, uno de los tantos argentinos que se acercaron al Obelisco.



Con él coincidió Luciano, que dijo que Maradona "es el más grande de la historia".



"Nadie va a ser lo que él hizo, nadie le va a hacer el gol a los ingleses de nuevo. Yo sé de él por las leyendas que me contó mi papá, no lo podía creer hasta que vi los vídeos y me enamoré de él", dijo a Efe.



Al Obelisco también fue Paola, que dijo que la muerte de Maradona fue "un golpe muy fuerte".





"Maradona es Dios. Para nosotros Diego era el fútbol, era el fútbol. No entendemos que pasó, es muy conmovedor para todos. Hoy mi hija que nunca lo vio jugar, solo por vídeos, me llamó llorando", dijo a Efe.



"El Diego no se olvida, siempre va a ser lo máximo, el que nos dio alegrías a toda la Argentina", añadió.



El velatorio comenzará este jueves y se realizará en la Casa Rosada, sede del poder ejecutivo.



Maradona, que el 30 de octubre cumplió 60 años, falleció este miércoles en su residencia de la provincia de Buenos Aires.



El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata fue ingresado el 2 de noviembre en una clínica de Buenos Aires por anemia, deshidratación y con un "bajón anímico", pero al hacerle estudios se le diagnosticó un hematoma subdural por el que fue operado al día siguiente.



Luego, tuvo "algunos episodios de confusión" que los médicos "asociaron" a "un cuadro de abstinencia".



Maradona estuvo en total nueve días internado y recibió el alta hospitalaria el 11 de noviembre.



Medios de prensa locales atribuyeron el deceso a un paro cardíaco e informaron que Maradona recibió asistencia médica de urgencia en su casa.