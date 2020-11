¡Sorpresa! Griezmann confiesa lo primero que le dijo Messi tras fichar por el FC Barcelona

Barcelona, España

Antoine Griezmann, delantero del Barcelona, desveló este lunes que cuando fichó por el club azulgrana y habló con Lionel Messi, el jugador argentino reconoció que le "jodió" que hubiese rechazado a su equipo una primera vez cuando apostó por él públicamente.

Es uno de los extractos de la entrevista emitida por Movistar Plus en el programa "Universo Valdano", en el que Griezmann rompió su silencio para intentar aclarar algunas polémicas y pidió a todos los que han hablado mal de él que le dejen "en paz" y tranquilo para poder adaptarse al Barcelona.

“Yo hablé con Leo después de cuando llegué. Y él me dijo que cuando yo rechacé la primera vez de ir, le jodió, le dolió. Porque él había hecho comentarios públicos (respaldando el fichaje de Griezmann). Me hubiera pasado a mí igual. Y que al final dije que no (2018)", comenzó diciendo.

Y añadió: "Pero que desde que esté en su equipo, de compañero con él (Messi), que iba a muerte conmigo, y es lo que noto. Lo que siento cada día”.

Griezmann quiso aclarar que mantiene una buena relación con el 10 del Barcelona por lo que desmiente las informaciones sobre una posible enemistad entre ambos.

"Leo sabe que tengo muchísimo respeto por él, aprendo de él, lo veo como un ejemplo. Le dije a Leo que hablaría, aunque no me gusta, para aclarar las cosas", puntualizó.

Su exrepresentante y familiar

Griezmann ha aprovechado para esclarecer la polémica que desató su tío con unas declaraciones haciendo responsable a Messi sobre su bajo rendimiento y las declaraciones de su antiguo representante con el que asegura que no tiene relación.

"Con Eric no tengo relación desde que me casé. No vino a mi boda y eso me cabreó muchísimo. No es mi representante y no tengo relación con él pero como no hablo, ni nadie de mi entorno habla, ni siquiera mi hermana, que es mi representante, él habla y opina como lo hace cualquiera y puede hacer mucho daño. Puede crear dudas en el vestuario y en mi relación con Leo", ha querido aclarar Griezmann.

"Y luego mi tío, que no sabe de qué va el fútbol, viene un periodista y está contigo unas horas y al principio estás más atento pero luego parece tu amigo y en realidad, lo único que quiere es sacarte una frase. Yo le dije a Leo que no tengo nada que ver con ellos. A mi tío hace años que no hablo con él y ni siquiera tengo el whatsapp y no tengo prácticamente relación porqué me fui con 14 años".