"Primitivo" Maradiaga revela las razones por la que renunció en el Vida: "nunca me le arrodillo a un dirigente"

"Puedo tener necesidad del trabajo pero nunca me le arrodillo a un dirigente, eso no va en mi carrera", así de contundente han sido las declaraciones de Ramón Enrique "Primitivo" Maradiaga al dar detalles sobre lo que su repentina renuncia en el banquillo del Vida.

Luego de que el reciente fin de semana decidió hacerse a un costado, hoy el estratega hondureño rompió el silencio y se pronunció sobre su decidión de irse del cuadro cocotero, pese al excelente Torneo Apertura 2020 de la Liga Nacional de Honduras.

"Me ha pasado a nivel de equipos y Selección y quizás algún día van a entender esto y eso me ha llevado a no terminar los proyectos. Pero es algo que tengo claro prefiero hacerme a un lado que agachar la cabeza para imposiciones", señaló Ramón Maradiaga en declaraciones al programa Gol a Gol de HRN.

¿Con qué no estaba de acuerdo en el Vida que lo llevó a renunciar?

"Más que todo con decisiones, no con los jugadores, sino la parte administrativa que era otra instancia y en eso tengo una manera de ser, trabajar y esto tenía yo como expectativa poder terminar y ver más adelante, pero para mí esa situación era insostenible y mejor hacerse a un costado y no hacerle daño a la institución".

¿Eran algunas imposiciones que se le querían hacer?

"No hablo de imposiciones en cuanto al manejo del equipo, hablo de otras cosas que para mí ya no tienen significado porque ya estoy fuera de la institución y no gano nada con divulgar estas cosas, que en general Luis Cruz cumplió con sus compromisos económicos y otras cosas que necesité"

"No es nada de imposición, eso queda al margen, son otros aspectos que van involucrados en la gestión de un plantel que en dos oportunidades anteriores. Se hicieron varios intentos por mejorar pero esto no sucedió, mejor desvincularme y darle paso a otro que ejecute situaciones que sean las más adecuadadas para el club".

¿El señor Almeida (socio de Luis Cruz) es el del problema?

"No le voy a dar nombres porque no me corresponde, ya estoy fuera y no soy de los que habla para justificar algo. Las cosas que digo las hablo adentro y por respeto a una institución que me dio trabajo y la oportunidad de volver a entrenar, no es mi manera de hacer las cosas".

¿Usted tuteló a Nerlin Membreño para que se quedara?

"Quiero ser claro y preciso; Nerlin vino a hablar conmigo cuando se enteró de mi renuncia y con la disyuntiva de si se iba o se quedaba, le dije que dirigiera el partido ante Real España porque el equipo no iba a quedar acéfalo y ahora está en la libertad de tomar la decisión que le conviene, no puedo regir los destinos de otra persona."

"No voy a juzgarlo, es una persona profesional, me demostró en este corto tiempo que es una persona capaz y si le dan la oportunidad de continuar, bienvenido sea. No le voy a recriminar en decirle, yo te traje, no, si lo dejan, bienvenido sea."

Futuro

¿Ya le han tocado la puerta con nuevas ofertas, o qué viene si no llega la oferta?

"Volver a lo que hacía antes, estar en la casa esperando una nueva oportunidad. Ya este domingo he tenido acercamiento de dos representantes, recién estuve dialogando con un agente que me mencionó que ellos representaron a Tony Hernández, el entrenador que quiso tener el Real de Minas. Se habló de intenciones de involucrarme en sus proyectos internacionales."

"Ojalá se pueda dar esa posibilidad de trabajar afuera y si se da en este periodo de diciembre, pero encantado si es afuera o acá. Dios no me va a dejar de la mano y otra posibilidad voy a tener para seguir en el ámbito del fútbol."

¿Real España necesita un entrenador para un proyecto, su nombre está sobre la mesa, lo podríamos ver de aurinegro nuevamente?

"Siempre me vinculan con Real España, pero no hay nada al respecto, yo tenía un compromiso con el Vida. Yo espero que todo transcurra con normalidad, Nerlyn está de testigo que le dije que si hay una oportunidad para mí, contaré con él como asistente, al igual que Leonel Flores."