Remontada del Mónaco ante el PSG con un gran Cesc Fábregas

Mónaco, Francia.

El París Saint-Germain desaprovechó una ventaja de dos goles y terminó perdiendo 3-2 en su visita al Mónaco, este viernes en la 11ª jornada de la Ligue 1 francesa, donde el equipo de la capital ve debilitarse su liderato.

Después de ocho victorias seguidas, con 26 goles a favor y nada más uno en contra, el PSG sufrió un frenazo en la Liga francesa. Con 24 puntos, el club parisino ve cómo se aproxima a cuatro unidades el propio Mónaco, que se pone provisionalmente segundo con 20.

El Lille, ahora tercero, está a cinco puntos del PSG y se acercaría a únicamente dos si vence el domingo en casa al modesto Lorient (17º).

Esta derrota en el Principado supone el final de ocho triunfos consecutivos del PSG en esta Ligue 1, donde llevaba ganados todos sus partidos desde las dos derrotas iniciales que sufrió ante Lens y Marsella.

En el partido de este viernes, Kylian Mbappé parecía haber dejado el partido encarrilado en la primera mitad para el PSG, con un doblete (minutos 25 y 37) a su exequipo, primero culminando un contragolpe en un cara a cara con el arquero rival tras un pase en largo de Ángel Di María y después transformando un penal.

Mbappé marcando de penal ante Mónaco. Foto AFP

En la segunda mitad, el alemán Kevin Volland igualó para los monegascos (52 y 66) y el español Cesc Fábregas, de penal, culminó la remontada del Mónaco en el 84.

El propio Cesc, que había entrado en juego en el inicio de la segunda mitad, tuvo también un papel protagonista en el segundo tanto de Volland, dando el pase para que su compañero empujara a placer a la red de los parisinos.

Abdou Diallo fue expulsado en el 84 por una acción sobre Volland que fue además castigada con el penal que marcó Cesc.

Al París Saint-Germain se le anularon tras la revisión en el VAR dos tantos antes del descanso, uno de Moise Kean (39) y otro de Mbappé (44).

Fábregas es felicitado por sus compañeros tras marcar el gol del triunfo.

"No sé si estoy enfadado. Estoy más sorprendido que enfadado. He visto dos partes completamente diferentes", declaró el técnico del PSG, el alemán Thomas Tuchel, que admitió que su equipo no estuvo "lo suficientemente serio" en la segunda mitad.

MBAPPÉ, CASI 'CENTENARIO'

Con sus dos goles sí validados, Mbappé, recientemente recuperado de una lesión en un muslo, pasa a encabezar al menos la tabla de máximos anotadores del campeonato, ahora con 9, una más que el senegalés Boulaye Dia (Reims), que acumula 8.

Mbappé suma además sus tantos números 98 y 99 con el PSG, acercándose a uno de la barrera simbólica de los 100.

Mbappé sigue haciendo historia en el PSG. Foto AFP

VOLVIÓ NEYMAR

Neymar comenzó como suplente tras sus recientes problemas en los aductores y entró en el partido en el 60, reemplazando a Di María, pero no pudo marcar.

El PSG no tendrá apenas tiempo para reponerse tras la decepción, ya que el martes recibe en el Parque de los Príncipes al RB Leipzig en su grupo de la Liga de Campeones, donde el campeón francés está en una situación muy delicada, tras perder dos de sus tres primeros partidos.

No pudo aprovechar el resbalón monegasco del PSG el Rennes (5º, 18 puntos), que sale del podio tras caer 1 a 0 en casa contra el Burdeos (11º).

Neymar volvió a jugar tras recuperarse de una lesión. Foto AFP

Decidió con un tiro desde la frontal del área Hatem Ben Arfa (minuto 36), que logró su primer tanto con sus nuevos colores.

Teniendo en cuenta todas las competiciones, el equipo bretón sufre su tercera derrota seguida sin marcar además ningún gol.

Ben Arfa rompe una sequía de un año y medio sin goles. Su último tanto en un partido oficial se remontaba al doblete que logró vistiendo los colores del Rennes en Angers el 6 de abril de 2019, antes de su frustrante paso por el Valladolid español.

Como para el PSG, la derrota llega en mal momento para el Rennes, que ve mermada su confianza antes de enfrentarse el martes al Chelsea inglés en la UEFA Champions League.