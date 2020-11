Liga Nacional anuncia reprogramaciones de jornadas pendientes del Torneo Apertura 2020

San Pedro Sula, Honduras.

La Liga Nacional de Honduras ha oficializado las reprogramaciones de las jornadas pendientes del Torneo Apertura 2020-2021 que permitirán poner en orden el calendario de la fase de grupos.

Fueron cuatro jornadas las que se suspendieron, la sexta fecha debido a los casos de coronavirus que se presentaron en el Vida de La Ceiba y las demás por el devastador paso de la tormenta tropical Eta, que dejó daños de infraestructura en muchas ciudades, así como en el estadio Humberto Micheletti, que quedó inundado por las lluvias.

En una sesión de Junta Directiva, la Liga Nacional aprobó que la sexta jornada se dispute entre el miércoles 18 y el jueves 19 de noviembre.

La jornada 19 se jugará entre el sábado 21 y domingo 22 de noviembre, la fecha 11 el 25 y 26 y la jornada 12 será el 28 y 29 de este mismo mes.

El fútbol vuelve este fin de semana con la disputa de la jornada 13 mientras que la última fecha, la 14, de la fase de grupos se llevará a cabo completa el domingo 6 de diciembre a partir de las 3.00 de la tarde.

El campeonato no podrá terminar en diciembre y seguramente será hasta enero para conocer al nuevo campeón.

ASÍ SE JUGARÁ LO QUE RESTA DEL TORNEO:

Jornada 6 - miércoles 18 y jueves 19 noviembre

Platense vs Vida

Marathón vs Honduras Progreso

Real de Minas vs Real Sociedad

Olimpia vs Real España

Motagua vs UPNFM

Jornada 10 - Sabado 21 y domingo 22 noviembre

Vida vs Real España

UPNFM vs Honduras Progreso

Olimpia vs Real Sociedad

Marathón vs Platense

Motagua vs Real de Minas

Jornada 11 - miercoles 25 y jueves 26 noviembre

Real España vs Real de Minas

Hondursa Progreso vs Motagua

Real Sociedad vs Platense

UPNFM vs Marathón

Olimpia vs Vida

Jornada 12 - sábado 28 y domingo 29 noviembre

Marathón vs Real Sociedad

Vida vs Real de Minas

Rael España vs Motagua

Platense vs UPNFM

Olimpia vs Honduras Progreso

Jornada 13 - sábado 14 y domingo 15 de noviembre

Real de Minas vs Marathón

Motagua vs Vida

Honduras Progreso vs Real Sociedad

Platense vs Olimpia

UPNFM vs Real España

Jornada 14 - domingo 6 de diciembre - 3.00 PM

Marathón vs Olimpia

Vida vs UPNFM

Real Sociedad vs Real España

Real de Minas vs Honduras Progreso

Motagua vs Platense