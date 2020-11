¡Más leña al fuego! Polémicas declaraciones del tío de Griezmann sobre Messi

París, Francia.

La relación entre Antoine Griezmann y Lionel Messi siempre ha estado en el ojo del huracán y ahora lo estará más, después de unas polémicas declaraciones que ha brindado el tío del futbolista francés sobre el astro argentino.

Desde la llegada de Griezmann la temporada pasada mucho se habló de sí encajaría en el tridente ofensivo junto a “La Pulga” y Luis Suárez y si estaría a la altura después de que él mismo asegurara que estaba al mismo nivel que el argentino y que comía “en la misma mesa”.

Las cosas no le han salido al delantero galo y mucho se le ha señalado a él y a Messi por esa relación que parece se tensará más con los últimos acontecimientos al rededor de Griezmann.

En el programa "El Chiringuito de Jugones" han publicado un fragmento de un documental emitido en Francia en el que el tío de Antoine Griezmann habla de los primeros meses del jugador en el FC Barcelona y critica el mando de Messi en el club culé.

"Estaba convencido de que él (Griezmann) no iba a tener éxito en los seis primeros meses, pero lo que no esperaba es que durase un año. Además, con Messi sé lo que pasa por dentro. No es fácil. Entonces ¿Qué está pasando dentro? Hay cosas que no siempre se pueden decir básicamente en el Barça no se traba lo suficiente y básicamente los entrenamientos están hechos para complacer a ciertas personas. Así que es evidente que si no se trabaja", disparó el tío de Griezmann.

Y añade: "Antoine necesita trabajar aunque algunas personas no tengan la necesidad de mucho esfuerzo para estar bien. Griezmann es al revés, él necesita mucho esfuerzo para estar bien".

MÁS POLÉMICA

Estas declaraciones echan más leña al fuego a las palabras de Eric Olhats, exagente y descubridor de Griezmann, que se ha mostrado muy crítico con Messi y le ha recriminado su trato hacia el atacante galo. El exrepresentante ha realizado unas duras declaraciones sobre el argentino en France Football.

"Antoine llegó a un club con graves problemas donde Messi lo controla todo. Es a la vez emperador y monarca y no vio su llegada con buenos ojos. La temporada pasada, cuando Griezmann llegó, Messi no le habló ni le pasó un balón. Creó un trauma real por una adaptación más que negativa y algo así debe haber dejado su huella. Todo este era evidente y visible ", ha comentado Olhats en un reportaje sobre el atacante francés.

Messi y Griezmann en un calentamiento previo a un partido.

El exagente, uno de los descubridores del exfutbolista del Atlético de Madrid, ha recriminado al capitán azulgrana su comportamiento hacia Griezmann: "Su actitud ha sido deplorable. Siempre he escuchado a Antoine decir que no tenía problemas con Messi, pero nunca al revés". Olhats aseguró que el internacional albiceleste tiene un gran poder que no duda en ejecutar. "Es el régimen del terror. O estás con él, o estás contra él", aseveró.

PALABRAS DE GRIEZMANN

Griezmann repasó su trayectoria tras el partido amistoso en el que perdió con Francia ante Finlandia: "Estoy orgulloso de lo que estoy haciendo. Es verdad que el inicio fue difícil. Salí con 13 años. Estoy contento de jugar al fútbol. Me ayudó pasar por la Real y el Atlético para ser el futbolista que soy. Lo aprovecho. Estoy contento de jugar al fútbol".

La relación entre Messi y Griezmann iba mejorando desde septiembre cuando el francés aseguró: "Con Messi va a ir todo mejor" y días después el '10' del Barça le cedió un penal a Griezmann.