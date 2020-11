Orlando será sede de las rondas finales de la Concachampions

Orlando, Estados Unidos.

La Liga de Campeones de la Concacaf-2020, interrumpida por la pandemia de coronavirus, se completará en la ciudad de Orlando en Estados Unidos en duelos que se realizarán el próximo mes de diciembre.

El torneo de clubes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe se jugará del 15 al 22 de diciembre del 2020 por lo que hoy se confirmó que se disputará en una "burbuja".

"Concacaf ha anunciado que el Exploria Stadium, casa del Orlando City SC de la MLS y del Orlando Pride de la NWSL, será la sede de los partidos finales de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2020 (SCCL)", informó mediante comunicado la organización del torneo.

Y añadió: "La principal competencia de clubes de la confederación se reanudará con los cuartos de final, semifinales y una final centralizada en Orlando, del 15 al 22 de diciembre".

Cabe señalar que el Olimpia logró una ventaja de 2-1 ante el Impact Montreal en la fase de cuartos de final por lo que el choque de vuelta se jugará en Orlando en fecha por definirse.

Formato

Tres de las llaves de cuartos de final jugaron el partido de ida, por lo cual los partidos que se jugarán serán considerados los de vuelta y "en casa" para los tres equipos que jugaron como visitante (CD Olimpia, Atlanta United FC y Tigres UANL).

Al final de estos tres partidos de vuelta, si el marcador global estuviera empatado, se aplicará la regla del gol de visitante, en caso de que el marcador esté empatado en el marcador global y en goles de visitante, los partidos irán directamente a los tiros penales.

La llave de cuartos de final entre Los Ángeles FC y Cruz Azul no jugó el partido de ida, lo que significa que esta serie se resolverá a un solo partido. Si partido finaliza en empate, se irá directamente a penales.

Cuartos de final: Estadio Exploria, Orlando, 15 y 16 de diciembre de 2020

CD Olimpia (2) vs (1) Impact Montreal

Atlanta United FC (0) vs (3) Club América

Tigres UANL (1) vs (0) NYCFC

LAFC vs Cruz Azul (partido único)

Semifinales: Estadio Exploria, Orlando, 19 de diciembre de 2020

Semifinal 1: Club América o Atlanta United FC vs LAFC o Cruz Azul

Semifinal 2: Tigres UANL o NYCFC vs CD Olimpia o Impact Montreal

Final: Estadio Exploria, Orlando, 22 de diciembre de 2020

Final: Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2

El ganador de esta competencia será coronado campeón regional de Concacaf. El actual campeón de la SCCL es CF Monterrey, que derrotó a Tigres UANL en la final de 2019, obteniendo su cuarto campeonato.